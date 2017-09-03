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Фото: в Таллинне состоялось шествие кандидатов от Центристской партии

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Rus.Postimees.ee
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Сегодня после собрания Центристской партии, на котором было решено исключить баллотирующихся по внепартийным спискам кандидатов, в Таллинне состоялось шествие кандидатов от центристов.

Кандидаты от Центристской партии стартовали в 12.30 на Ратушной площади и прошли до сада датского короля, где в 13.00 началась предвыборная конференция.

В рамках программы, перед собравшимися выступят председатель Центристской партии Юри Ратас и генеральный секретарь Михаил Корб, а также будут представлены первые номера избирательных списков центристов по всей Эстонии.

После завершения официальной части будет предложена развлекательная программа.

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