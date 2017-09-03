Фото: в Таллинне состоялось шествие кандидатов от Центристской партии

Фото: в Таллинне состоялось шествие кандидатов от Центристской партии1
3 сентября 2017 г., 13:33
Сегодня после собрания Центристской партии, на котором было решено исключить баллотирующихся по внепартийным спискам кандидатов, в Таллинне состоялось шествие кандидатов от центристов.
Кандидаты от Центристской партии стартовали в 12.30 на Ратушной площади и прошли до сада датского короля, где в 13.00 началась предвыборная конференция.
В рамках программы, перед собравшимися выступят председатель Центристской партии Юри Ратас и генеральный секретарь Михаил Корб, а также будут представлены первые номера избирательных списков центристов по всей Эстонии.
После завершения официальной части будет предложена развлекательная программа.