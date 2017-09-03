Фото: из-за обнаруженной бомбы в Германии объявили эвакуацию 60 000 человек

Британская авиабомба времен Второй мировой войны стала причиной самой большой эвакуации в истории послевоенной Германии. К 9.00 утра (по эстонскому времени) в воскресенье, 3 сентября, свои дома во Франкфурте-на-Майне временно покинули более 60 тысяч человек. Спецслужбы тщательно проверяют территорию, которая должна быть абсолютно безлюдной. Саперы приступили к обезвреживанию бомбы в 13.00 (по эстонскому времени).

Опасная находка была сделана еще во вторник, 29 августа, при проведении строительных работ в студенческом городке Университета имени Гёте в крупнейшем городе федеральной земли Гессен. Бомба массой 1,8 тонны содержит почти 1,5 тонны взрывчатых веществ. В зону оцепления, радиус которой составил 1,5 километра, кроме жилых домов попали здание полицейского управления Франкфурта, несколько больниц, а также штаб-квартира медиакомпании Hessischer Rundfunk.

До находки во Франкфурте самая масштабная эвакуация в истории Германии проводилась в конце 2016 года в Аугсбурге. Тогда свои дома были вынуждены покинуть около 54 тысяч жителей. При обезвреживании трех авиабомб в мае 2017 года в Ганновере в безопасное место были перевезены почти 50 тысяч человек.