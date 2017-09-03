Видео: легковушка перелетела канаву и атаковала кортеж Трампа

Считанные доли секунды и была бы авария. К счастью, легковой автомобиль Сhevrolet Malibu застрял в кювете.

После того, как легковушка попала в кювет, ей наперерез выскочил внедорожник Chevrolet Suburban с охраной. Если бы Malibu не остановился, не исключено, что был бы осуществлен таран или даже стрельба по колесам. А так, увидев, что машина прочно засела в кювете, охранники поехали дальше.

Однако через несколько секунд от президентского кортежа отъехал еще один внедорожник, который заблокировал легковушку. Охранники принялись проверять документы. Оказалось, что две женщины заблудились в лесу и решили выехать на трассу в неподходящем месте, в неподходящий момент.