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Лооне: в решении совета проглядывает намерение раздробить Центристскую партию

BNS
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Ольга Иванова, Оудекки Лооне и Яна Тоом. | ФОТО: Liis Treimann

Озвученное в воскресенье решение совета уполномоченных Центристской партии исключить центристов, принявших решение баллотироваться в списках, продиктовано желанием раздробить организацию, считает депутат Рийгикогу, центристка Оудекки Лооне.

«Избирательный союз Эдгара Сависаара ведь подчеркивал, что он не выступает против Центристской партии, а встает рядом с ней, представляя интересы тех давних избирателей партии, которым не по сердцу политические перемены в организации за последний год, - сказала Лооне агентству BNS. - Таким образом, это решение не должно касаться ни Сависаара, ни Ольги Ивановой. На самом деле, создается абсурдная ситуация. Я не знаю, почему совет уполномоченных решил раздробить партию».

«Внутренние трения только выгодны конкурентам Центристской партии правого толка, - заметила Лооне. - Это абсурдное решение, которое поддержит только правые силы. А в данном решении совета отчетливо проглядывает желание раздробить партию и это очень жаль».

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