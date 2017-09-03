Лооне: в решении совета проглядывает намерение раздробить Центристскую партию

«Избирательный союз Эдгара Сависаара ведь подчеркивал, что он не выступает против Центристской партии, а встает рядом с ней, представляя интересы тех давних избирателей партии, которым не по сердцу политические перемены в организации за последний год, - сказала Лооне агентству BNS. - Таким образом, это решение не должно касаться ни Сависаара, ни Ольги Ивановой. На самом деле, создается абсурдная ситуация. Я не знаю, почему совет уполномоченных решил раздробить партию».

«Внутренние трения только выгодны конкурентам Центристской партии правого толка, - заметила Лооне. - Это абсурдное решение, которое поддержит только правые силы. А в данном решении совета отчетливо проглядывает желание раздробить партию и это очень жаль».