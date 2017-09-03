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Мощность бомбы Северной Кореи оценили в 100 килотонн

Rus.Postimees.ee
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Сообщи
ФОТО: KCNA/Reuters

Мощность бомбы, которая предположительно была испытана утром в воскресенье, 3 сентября, составила 100 килотонн. Об этом заявил глава оборонного комитета парламента Республики Корея Ким Ен У.

"По оценкам, мощность (бомбы) составила до 100 килотонн. Это предварительный отчет", - приводит слова чиновника агентство Yonhap.

Ким Ен У отметил, что бомба была в четыре-пять раз сильнее, чем та, что была сброшена на Нагасаки в 1945 году.

Также на территории КНДР было зафиксировано два землетрясения, магнитуда первого составила 5,6.

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