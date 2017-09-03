Мощность бомбы Северной Кореи оценили в 100 килотонн

"По оценкам, мощность (бомбы) составила до 100 килотонн. Это предварительный отчет", - приводит слова чиновника агентство Yonhap.

Ким Ен У отметил, что бомба была в четыре-пять раз сильнее, чем та, что была сброшена на Нагасаки в 1945 году.

Также на территории КНДР было зафиксировано два землетрясения, магнитуда первого составила 5,6.