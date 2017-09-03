Мощность бомбы Северной Кореи оценили в 100 килотонн
3 сентября 2017 г., 14:58
Мощность бомбы, которая предположительно была испытана утром в воскресенье, 3 сентября, составила 100 килотонн. Об этом заявил глава оборонного комитета парламента Республики Корея Ким Ен У.
"По оценкам, мощность (бомбы) составила до 100 килотонн. Это предварительный отчет", - приводит слова чиновника агентство Yonhap.
Ким Ен У отметил, что бомба была в четыре-пять раз сильнее, чем та, что была сброшена на Нагасаки в 1945 году.
Также на территории КНДР было зафиксировано два землетрясения, магнитуда первого составила 5,6.