Фото: потрясающие интерьеры дома в Подмосковье

Когда дизайнеры студии «Инарт» приступили к реализации проекта загородного дома в поселке Николина Гора в Подмосковье, им пришлось иметь дело с недостроенным двухэтажным зданием со сложным дугообразным фасадом, в котором не было ни одного прямоугольного помещения. Необычная архитектура предопределила будущий облик внутренних пространств — интерьеры в итоге получились эклектичными и запоминающимися, а по характеру брутальными и изящными одновременно.

Фото: pufikhomes.com

Хозяин этого дома немножко напоминает ­Уинстона Черчилля – он ­никогда не сидит, если ­можно прилечь. Поэтому диваны у него не просто очень мягкие, а такие, чтобы можно было устроиться на них, вытянув ноги во всю длину. Но это только одна сторона медали. «Наш заказчик – человек состоявшийся, спортивный, увлекается гонками и любит скорость. И не только в спорте. Он во всем такой – быстро принимает решения, готов рисковать, умеет выслушать и четко понимает, чего он хочет», – рассказывает Лариса Романова, которая занималась оформлением дома вместе с коллегами Татьяной Ожеговой и Ольгой Володиной.

Все фото проекта смотрим ЗДЕСЬ.