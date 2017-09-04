Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Фото: потрясающие интерьеры дома в Подмосковье

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: pufikhomes.com

Иногда слишком активное участие клиента в проекте тормозит процесс. Но только не в этом случае: дизайнерам из российского бюро «Инарт» повстречался заказчик, который стал их единомышленником, пишет Pufikhomes.

Когда дизайнеры студии «Инарт» приступили к реализации проекта загородного дома в поселке Николина Гора в Подмосковье, им пришлось иметь дело с недостроенным двухэтажным зданием со сложным дугообразным фасадом, в котором не было ни одного прямоугольного помещения. Необычная архитектура предопределила будущий облик внутренних пространств — интерьеры в итоге получились эклектичными и запоминающимися, а по характеру брутальными и изящными одновременно.

Фото: pufikhomes.com

Хозяин этого дома немножко напоминает ­Уинстона Черчилля – он ­никогда не сидит, если ­можно прилечь. Поэтому диваны у него не просто очень мягкие, а такие, чтобы можно было устроиться на них, вытянув ноги во всю длину. Но это только одна сторона медали. «Наш заказчик – человек состоявшийся, спортивный, увлекается гонками и любит скорость. И не только в спорте. Он во всем такой – быстро принимает решения, готов рисковать, умеет выслушать и четко понимает, чего он хочет», – рассказывает Лариса Романова, которая занималась оформлением дома вместе с коллегами Татьяной Ожеговой и Ольгой Володиной.

Все фото проекта смотрим ЗДЕСЬ.

Наверх