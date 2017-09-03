Смена караула: небо над Эстонией будут охранять бельгийцы

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства обороны, отметив, что церемония передачи миссии состоится на авиабазе в Эмари во вторник. Бельгийские летчики будут охранять небо над Балтийскими странами на четырех истребителях F-16.

Военнослужащие ВВС Испании участвуют в миссии ПВО НАТО на авиабазе Эмари с мая этого года. Дислоцированное в Эмари подразделение входит в состав дислоцированного на авиабазе Сарагоса 15-го подразделения ВВС Испании. Истребители F-18 Hornet находятся на авиабазе Эмари круглосуточно в состоянии готовности, при необходимости они совершают опознавательные полеты и регулярно — тренировочные.

Кроме того, подразделение военнослужащих сухопутных войск Испании размером с роту служит в составе дислоцированной в Латвии боевой группы НАТО.