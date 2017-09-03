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Смена караула: небо над Эстонией будут охранять бельгийцы

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BNS
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Сообщи
Истребитель F-16CM ВВС США на авиабазе Эмари. | ФОТО: -/AFP

На следующей неделе на авиабазе Эмари под Таллинном авиазвено ВВС Бельгии примет у испанских военных летчиков эстафету в несении патрульной службы в воздушном пространстве Эстонии, Латвии и Литвы.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства обороны, отметив, что церемония передачи миссии состоится на авиабазе в Эмари во вторник. Бельгийские летчики будут охранять небо над Балтийскими странами на четырех истребителях F-16.

Военнослужащие ВВС Испании участвуют в миссии ПВО НАТО на авиабазе Эмари с мая этого года. Дислоцированное в Эмари подразделение входит в состав дислоцированного на авиабазе Сарагоса 15-го подразделения ВВС Испании. Истребители F-18 Hornet находятся на авиабазе Эмари круглосуточно в состоянии готовности, при необходимости они совершают опознавательные полеты и регулярно — тренировочные.

Кроме того, подразделение военнослужащих сухопутных войск Испании размером с роту служит в составе дислоцированной в Латвии боевой группы НАТО.

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