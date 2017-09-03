Эстонка с редким заболеванием: врачи не могут определить серьезную болезнь и принимают ее за депрессию

«Стоит сказать, что ужасное количество человек страдает от этого заболевания», - говорит Брегадзе. По ее словам, люди спрашивают у нее обычно, как можно сделать тест, если семейный врач не хочет проверять щитовидную железу. Также узнают насчет симптомов болезни и спрашивают, как она лечится.

Брегадзе говорит, что многие из написавших ей людей имеют такие же симптомы, а семейные врачи не могут им помочь и не считают необходимым провести анализы. «Их в большинстве случаев отправляют к психиатрам или диагностируют у них депрессию», - рассказывает женщина.

Она читала письма по вечерам со слезами на глазах, поскольку тексты отражали тревогу, отчаяние и потерянную надежду. Люди больше не осмеливались идти к врачу или не видели в этом смысла.

Живущая 18 лет с заболеванием тиреоидит Хашимото Кайри знает, что она не врач, но за это время много прочитала об этой болезни и на многое стало смотреть другими глазами. «Сейчас я хочу наслаждаться жизнью», - говорит она.

Она общается с людьми, у которых такое же заболевание, и выяснила, что многие хотят, чтобы их проблемы были услышаны. Так Брегадзе с поддержкой других обратились в Рийгикогу с петицией, согласно которой они хотят повысить осведомленность о болезни щитовидной железы как среди медиком и специалистов по питанию, так и среди населения, и просят добавить натуральный гормон в ассортимент лекарств.

Кроме того, петиция призывает проводить ежегодные курсы для семейных врачей и специалистов по лечению щитовидной железы. Одна из целей организовать совместную работу врачей и специалистов по питанию, а также, чтобы пациенты с поставленным диагнозом о заболевании щитовидной железы могли пойти на бесплатный прием к специалисту по питанию.