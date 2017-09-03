Количество задержанных нетрезвыми водителей сократилось, но...

С января по август этого года полиция задержала в общей сложности 4434 нетрезвых водителя, из которых 1758 находились в уголовно наказуемом по степени тяжести опьянении, еще 158 — в состоянии наркоопьянения. В прошлом году число задержанных пьяных за рулем составило 5039 человек, 1920 из них были в уголовно наказуемом опьянении и 171 — в наркотическом.

В этом году по вине нетрезвых водителей произошло 319 ДТП, в прошлом году за тот же отрезок времени — 356 аварий. В этом году по вине пьяных водителей в авариях погибли восемь человек, в прошлом году шесть, травмы получили в этом году 89, что на 20 пострадавших меньше прошлогоднего.

По словам руководящего чиновника Департамента полиции и погранохраны, капитана полиции Сирле Лойго, с одной стороны, позитивно, что меньше стало пьяных водителей и совершенных ими аварий, с другой — эти цифры все же слишком велики, чтобы говорить о позитивных тенденциях.

«Все эти ДТП могли бы не произойти, если бы вмешался кто-нибудь и остановил пьяного, пока тот не сел за руль. Особенно печально, что с такими водителями в аварию попали и пассажиры, которые не только не запретили им поездку, но и сознательно сели в одну машину с таким водителем», - сказала Лойго.