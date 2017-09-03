Взрыв водородной бомбы в КНДР: Европа требует ужесточения санкций, Россия против

"Последняя провокация руководства в Пхеньяне достигла новых масштабов", - указывается в заявлении, распространенном правительством ФРГ по результатам телефонного разговора Меркель и Макрона в воскресенье, 3 сентября. Оба политика сошлись во мнении, что КНДР попирает международное право, и что мировое сообщество, в том числе в лице Совета Безопасности ООН и Евросоюза, должно решительно и сплоченно отреагировать на эскалацию напряжения.

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что КНДР сознательно нагнетает и без того напряженную обстановку на Корейском полуострове. По его словам, северокорейский режим вновь демонстрирует, что является угрозой всеобщему миру. Габриэль полагает, что сейчас настало время найти разумный, но однозначный ответ.

Реакция России

Министерство иностранных дел РФ выражает глубокую озабоченность в связи с испытанием КНДР термоядерного взрывного устройства для межконтинентальной баллистической ракеты, говорится в распространенном в воскресенье заявлении российского дипведомства, выдержки из которого приводит Newsru.com.

Как отметили в российском МИД, данные действия являют собой очередное демонстративное пренебрежение Пхеньяном требований соответствующих резолюций СБ ООН и норм международного права и заслуживают самого решительного осуждения.

"Руководство КНДР своими действиями, направленными на подрыв глобального режима нераспространения, создает серьезную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и в регионе в целом. Продолжение такой линии чревато серьезными последствиями для самой КНДР", - указывает российское дипведомство.

При этом в заявлении нет призывов ужесточить санкции. Напротив, МИД РФ призывает все стороны сохранять хладнокровие и незамедлительно вернуться к диалогу и переговорам как к единственно возможному способу комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова.

В воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Взрыв, силу которого оценили по магнитуде вызванного землетрясения, был на порядок мощнее, чем предыдущие испытания.