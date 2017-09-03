Нарвские центристы: судьбу тех, кто будет баллотироваться не в нашем списке, решим после выборов

"В настоящее время мы занимаемся подготовкой к местным выборам. Вопрос о том, следует ли исключить из Центристской партии тех, кто станет баллотироваться не по нашему списку, обсудим уже после выборов", - сказал Андрус Тамм.

Ранее в воскресенье совет уполномоченных Центристской партии принял заявление о том, что тех членов политической силы, которые будут баллотироваться в местные органы власти по внепартийным спискам, следует исключить из рядов организации.

"Партии придется принять трудное, но справедливое решение об исключении этих людей", - говорится в заявлении.

Единственное исключение совет уполномоченных готов сделать для основателя Центристской партии, в прошлом ее многолетнего председателя Эдгара Сависаара.