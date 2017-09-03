Картина дня: застрявшие в Таллиннском аэропорту люди, решение центристов и ядерное испытание в Северной Корее

Северная Корея провела мощнейшее ядерное испытание

Северная Корея вскоре после объявления о создании водородной бомбы провела подземное ядерное испытание. Судя по магнитуде толчков (до 6,3), это мощнейших среди шести проведенных страной ядерных взрывов. Япония предложила срочно созвать Совбез ООН и ужесточить санкции. Читать далее...

Возмущенный читатель: 60 человек застряли в Таллиннском аэропорту

Читатель Postimees сообщил, что Nordica выпустила на сегодняшний рейс в Сплит (город Хорватии) маленький самолет, поэтому не все пассажиры поместились и почти 60 человек уже несколько часов ждут в аэропорту. Читать далее...

Эстонка с редким заболеванием: врачи не могут определить серьезную болезнь и принимают ее за депрессию

После того, как Кайри Брегадзе в мае рассказала о своем редком заболевании, она получила почти 100 писем от страдающих тиреоидитом Хашимото (хроническое воспалительное заболевание щитовидной железы аутоиммунного генеза) или подозревающих его наличие людей. Но врачи не ставят им правильный диагноз. Читать далее...

Фото и видео: в центре Таллинна машина перевернулась на крышу

Вчера примерно в 22 часа в Таллинне на бульваре Каарли автомобиль Audi вылетел с дороги и перевернулся на крышу. Три человека сбежали с места ДТП. Читать далее...

Сравнение цен: в новом магазине Alko1000 можно купить продукты гораздо дешевле?

В последний день августа свои двери для посетителей открыл магазин Alko1000, который рекламирует себя как сверхдешевый. Чтобы узнать, какие товары и насколько дешевле в сравнении с другими магазинами, Postimees составил список продуктов и сравнил на них цены в магазинах Alko 1000, Rimi, Selver, Maxima и Maksimarket. Читать далее...

Решение центристов: Иванову исключить из партии, Сависаара оставить

Совет уполномоченных Центристской партии принял сегодня заявление, в котором говорится, что люди, баллотирующиеся против партии, не могут оставаться в ее рядах. Читать далее...

Пользователи Elisa остались без мобильной связи

Вследствие технических проблем клиенты Elisa по всей Эстонии не могли осуществлять звонки и отправлять текстовые сообщения. Читать далее...

Всемирно известная торговая сеть сообщила, когда откроет свой магазин в Эстонии

Хотя немецкая торговая сеть Lidl из стран Балтии отдала предпочтение Литве, все же через несколько лет магазины могут появиться и в Эстонии, и в Латвии. Читать далее...

Торгпредство России в Вашингтоне оцепила полиция

Здание торгового представительства России в Вашингтоне перешло под контроль американского правительства. Торгпред Александр Стадник заявил, что дипломатический иммунитет с комплекса снят. Читать далее...