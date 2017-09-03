Какая мерзость! Вот почему стоит подумать, прежде чем пользоваться чайником в отеле

О неожиданном способе применения чайников стало известно после того, как один из пользователей "Твиттер" задал вопрос: "Кто-нибудь, кого я знаю, когда-нибудь стирал свое нижнее белье в чайнике во время путешествий?"

Вслед за этим посыпались истории о якобы происходивших инцидентах, когда люди использовали чайники для того, чтобы постирать в них свое нижнее белье. И в других социальных сетях появились сообщения о людях, которые поступают именно так, пишет Travel and Leisure.

Теперь эксперты обеспокоены тем, что подобные действия могут повториться.

По словам профессора молекулярной биологии Оклендского университета Хизер Хендриксон, такое поведение просто отвратительно. «Это очень, очень, очень мерзко!» - сказала она.

Несмотря на то, что при кипении воды большинство бактерий погибают или по крайней мере становятся менее опасными для здоровья, некоторые микроорганизмы все же способны выжить даже при высоких температурах, предупредила Хендриксон.

«Стоит также помнить, что чайники в отелях далеко не всегда основательно очищаются», - добавила она.