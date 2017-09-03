Хэмилтон выиграл Гран-при Италии "Формулы-1" и возглавил чемпионат

Вторым стал его партнер по команде финн Валттери Боттас, третьим финишировал немец Себастьян Феттель из Ferrari.

Россиянин Даниил Квят, выступающий за команду Toro Rosso, занял 12-е место.

Очередная победа Хэмилтона позволила ему выйти на первое место в личном зачете. Теперь у него 238 очков и он опередил Феттеля, который, таким образом, опустился на вторую строчку (235).

Третью строчку занимает Боттас, набравший 197 очков.

Что касается Квята, то с 4 очками он занимает 17-е место.

В Кубке конструкторов лидирует Mercedes (435 баллов), на втором месте идет Ferrari (373), на третьем – Red Bull (212). Toro Rosso – на шестой строчке (40).

Накануне Хэмилтон установил рекорд "Формулы-1" по числу выигранных квалификаций. Теперь на его счету 69 таких побед, что на одну больше чем у немца Михаэля Шумахера.