Истории читателей: почему жители Эстонии все чаще сознательно выбирают одинокую жизнь

Эстонцы называют таких людей Нипернаади – по аналогии с одноименным литературным героем, вечным странником и путешественником. Романтик и мечтатель, он не мог долго быть на одном месте.

Современные нипернаади, как правило, тоже не стремятся ни обзаводиться семьей (лишняя обуза и ненужные обязанности), ни покупать жилье в кредит (зачем связывать себя по рукам и ногам на 30 лет, если я не знаю, что будет завтра?), ни жить долго на одном месте (для них открыт весь мир, и в любой момент они могут сорваться с места и поехать в любую страну учиться или работать по одной из многочисленных программ).

Казалось бы, среди таких людей должны быть преимущественно мужчины. Однако в последнее время прекрасный пол тоже совсем не стремится выходить замуж и рожать детей. Все хотят жить для себя.

Вкус свободы

Алина (28) много лет жила за рубежом. Сначала училась, потом работала. Объездила полмира. Долгих отношений у нее ни с кем никогда не было. Последний раз, когда мужчина намекнул, что неплохо бы пожениться, она испугалась. И уехала в другую страну. Оседлость, обязательства – не для нее.

«Как подумаю, что нужно готовить кому-то каждый день завтраки и ужины, вытирать чьи-то слюни и минимум на три года после рождения ребенка выпадать из активной и свободной жизни, мне хочется убежать», – говорит она.

Дмитрий (31) тоже пока не планирует жениться и обзаводиться семьей. Живет в свое удовольствие, играет в компьютерные игры, пьет каждый день пиво и наслаждается свободой.

Правда, в отличие от типичных нипернаади, он недавно купил себе квартиру. Ввязался в кабалу на много лет вперед. Но живет в одной комнате, в другой у него поселились бутылки. Множество бутылок. «Моя семья», – шутит он.

На прямой вопрос, что он все один да один, отвечает: «Я, конечно, хочу жену и детей. Лучше двоих. Но пока достойной девушки не попалось». И дальше следует длинный список качеств достойной девушки.

Одинокими хотят быть и некоторые вполне себе взрослые люди. Некоторые даже семейные.

«Можно ли меня назвать нипернаади, я не знаю, – улыбается Виктория (37). – У меня есть дети, но я очень хочу, чтобы они поскорее уже выросли, чтобы я могла жить одна и наслаждаться свободой. Меня тяготит рутина и жизнь на одном месте. И гложет тоска по странствиям. Увы, я слишком поздно поняла, что семейная жизнь – не для меня».

И если есть в кармане пачка…

Нипернаади бывают не только молодыми. Алексею – 47 лет. Максиму – 46. Они оба живут с мамами. Ни собственного жилья, ни детей, женаты никогда не были. В багаже – лишь недолгие отношения с разными девушками.

Один – типичный нипернаади, постоянно путешествует, весь его скарб умещается в заплечный рюкзак. Объехал кучу стран, жил под открытым небом, а когда вернулся в Эстонию, понял, что все его друзья давно уже остепенились. Да и девушки как-то не горят желанием с ним строить отношения. К тому же у многих уже дети, а ему нужна попутчица – чтобы ездила с ним по миру автостопом и спала в палатке.