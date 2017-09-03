Истории читателей: почему жители Эстонии все чаще сознательно выбирают одинокую жизнь

Более трети населения Эстонии живут одни. Как молодежь, так и пожилые. Причем во многом это их собственный выбор, которым они совершенно довольны. Молодые наслаждаются свободой, возможностью путешествовать и отсутствием необходимости быть связанными по рукам и ногам детьми, жилищными кредитами и прочими обязательствами. Да и многие пожилые люди прекрасно живут в одиночестве. В чем же плюсы и минусы такой свободы, и каковы последствия этой тенденции, выясняла «МК-Эстония».
Эстонцы называют таких людей Нипернаади – по аналогии с одноименным литературным героем, вечным странником и путешественником. Романтик и мечтатель, он не мог долго быть на одном месте.
Современные нипернаади, как правило, тоже не стремятся ни обзаводиться семьей (лишняя обуза и ненужные обязанности), ни покупать жилье в кредит (зачем связывать себя по рукам и ногам на 30 лет, если я не знаю, что будет завтра?), ни жить долго на одном месте (для них открыт весь мир, и в любой момент они могут сорваться с места и поехать в любую страну учиться или работать по одной из многочисленных программ).
Казалось бы, среди таких людей должны быть преимущественно мужчины. Однако в последнее время прекрасный пол тоже совсем не стремится выходить замуж и рожать детей. Все хотят жить для себя.
Вкус свободы
Алина (28) много лет жила за рубежом. Сначала училась, потом работала. Объездила полмира. Долгих отношений у нее ни с кем никогда не было. Последний раз, когда мужчина намекнул, что неплохо бы пожениться, она испугалась. И уехала в другую страну. Оседлость, обязательства – не для нее.
«Как подумаю, что нужно готовить кому-то каждый день завтраки и ужины, вытирать чьи-то слюни и минимум на три года после рождения ребенка выпадать из активной и свободной жизни, мне хочется убежать», – говорит она.
Дмитрий (31) тоже пока не планирует жениться и обзаводиться семьей. Живет в свое удовольствие, играет в компьютерные игры, пьет каждый день пиво и наслаждается свободой.
Правда, в отличие от типичных нипернаади, он недавно купил себе квартиру. Ввязался в кабалу на много лет вперед. Но живет в одной комнате, в другой у него поселились бутылки. Множество бутылок. «Моя семья», – шутит он.
На прямой вопрос, что он все один да один, отвечает: «Я, конечно, хочу жену и детей. Лучше двоих. Но пока достойной девушки не попалось». И дальше следует длинный список качеств достойной девушки.
Одинокими хотят быть и некоторые вполне себе взрослые люди. Некоторые даже семейные.
«Можно ли меня назвать нипернаади, я не знаю, – улыбается Виктория (37). – У меня есть дети, но я очень хочу, чтобы они поскорее уже выросли, чтобы я могла жить одна и наслаждаться свободой. Меня тяготит рутина и жизнь на одном месте. И гложет тоска по странствиям. Увы, я слишком поздно поняла, что семейная жизнь – не для меня».
И если есть в кармане пачка…
Нипернаади бывают не только молодыми. Алексею – 47 лет. Максиму – 46. Они оба живут с мамами. Ни собственного жилья, ни детей, женаты никогда не были. В багаже – лишь недолгие отношения с разными девушками.
Один – типичный нипернаади, постоянно путешествует, весь его скарб умещается в заплечный рюкзак. Объехал кучу стран, жил под открытым небом, а когда вернулся в Эстонию, понял, что все его друзья давно уже остепенились. Да и девушки как-то не горят желанием с ним строить отношения. К тому же у многих уже дети, а ему нужна попутчица – чтобы ездила с ним по миру автостопом и спала в палатке.
«Я принципиально не буду покупать свое жилье, – говорит он. – Потому что фактически ты платишь за воздух. Ввязываешься в долговременные обязательства и думаешь, что это твое. На самом деле даже стены – не твои, а товарищества».
Второй же вообще считает, что родители же будут жить не вечно, и зачем покупать жилье, если ему так и так достанется большая квартира в центре города. Он и рад бы путешествовать, но денег не хватает. Работа то есть, то нет. Да, по сути, и чего напрягаться – мама всегда рядом, мама всегда накормит, даже если ничего не заработал. На сигареты и выпивку хватает – и то хорошо.
Один дома
Вячеслав (58) дважды был женат. Оба раза неудачно. В итоге в 50 лет, пережив инфаркт и устав от пилорамы (второй жены), он оставил все и ушел на съемную квартиру.
«Дети выросли, жена надоела, а одному жить весьма хорошо, – говорит он. – Дома чистота и порядок, готовлю я сам и гораздо вкуснее, чем многие женщины. А если соскучусь по женскому обществу, то есть у меня пара подруг, лет на 10–15 моложе, которых я при желании зову в гости. И никто не пилит и не достает. Начинают качать права – вежливо указываю на дверь».
Марии (60) тоже одной живется неплохо. Дети уже давно отдельно. Она работает, денег хватает. А стирать и убирать за кем-то ей совершенно не нужно.
«Ну что эти мужики могут дать? – вопрошает она. – Проблем куча, работы – приготовь, принеси, унеси – добавляется, вечно ноют и жалуются на здоровье, мамочку себе ищут. При этом, как правило, если работают, то зарабатывают в этом возрасте уже немного. А то и вовсе пенсионеры. Да и необходимости в мужских руках, гвоздь там прибить, у меня такой острой нет – все облагорожено и обустроено, по дому практически ничего делать не надо. А если надо – позову кого-то из знакомых, денег дам или бутылку, он сделал и ушел».
Сейчас, говорит она, у нее полная свобода, и ни под кого подстраиваться не надо.
Тем более что с годами, отмечают оба, характер у людей портится. И если в молодости еще можно было пойти на компромисс, то с возрастом выводит из себя даже малейшая мелочь типа не туда положенной вещи. И шансов, что найдется кто-то с такими же ценностями, маловато. А терпеть кого-то – зачем? Им вполне себе хорошо одним.
«Жизнь одна. Я столько лет терпел, так что хотя бы на старости лет хочу наслаждаться и жить так, как я хочу», – улыбается Вячеслав.
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