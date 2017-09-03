Видео: в России фура врезалась в два десятка легковушек

ДТП произошло в около 15:50 часов по московскому времени на 631-м километре автодороги М4 "Дон".

По предварительной информации, водитель грузовика неправильно выбрал скоростной режим и спровоцировал массовую аварию. При этом одна из машин загорелась, уточнил собеседник агентства.

В результате ДТП есть пострадавшие. Сообщается, что трехлетний ребенок доставлен в больницу.