Видео: в России фура врезалась в два десятка легковушек
3 сентября 2017 г., 19:18
28 машин столкнулись в Бобровском районе Воронежской области в воскресенье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГИБДД по региону.
ДТП произошло в около 15:50 часов по московскому времени на 631-м километре автодороги М4 "Дон".
По предварительной информации, водитель грузовика неправильно выбрал скоростной режим и спровоцировал массовую аварию. При этом одна из машин загорелась, уточнил собеседник агентства.
В результате ДТП есть пострадавшие. Сообщается, что трехлетний ребенок доставлен в больницу.