Фото: Кальюлайд сравняла счет с Ильвесом и Рюйтелем

Предшественник Кальюлайд Тоомас Хендрик Ильвес за 10 лет своего президентства лишь один раз посетил игру сборной - осенью 2011 года в плей-офф ЧЕ, когда на поле встретились сборные Эстонии и Ирландии. Единожды в качестве президента посетил игру национальной сборной и Арнольд Рюйтель, а Леннарту Мери побывать на футбольном стадионе в свой президентский срок не довелось.

Президент Керсти Кальюлайд на матче национальной сборной. / Тайро Луттер

Сборная Кипра в четверг, 31 августа, на своем поле одержала сенсационную победу над Боснией и Герцеговиной - 3:2, а эстонская команда на выезде сыграла по нулям с Грецией, напоминает портал Rus.err.

После семи туров в группе H лидирует сборная Бельгии, набравшая 19 очков. Греция отстает от нее на шесть баллов. Далее следуют Босния (11) и Кипр (10). Эстония идет на пятой строчке, имея в своем активе 5 очков. Замыкает таблицу Гибралтар, проигравший все семь поединков.

В игре с киприотами сборной Эстонии придется обходиться без дисквалифицированного капитана Рагнара Клавана.

Наставник сборной Эстонии Мартин Рейм напомнил, что в марте очная встреча соперников на Кипре завершилась со счетом 0:0.