Новое нападение? Машина известной российской журналистки сгорела дотла

Машина стояла у частного деревянного дома, где живут пожилые родители Юлии. Им удалось потушить пожар. "Утром ни с того ни с сего загорелась моя машина и сгорела дотла. Она стояла на том самом участке перед домом, в том самом месте, которое уже подвергалось атаке, когда нас и наших соседей обрызгали этим нелетальным отравляющим веществом", - сказала она "Эху".

В интервью Znak.com она сообщила, что в России ее в это время не было. И изложила другую версию: возможен не только поджог, но и самопроизвольное возгорание. По словам Латыниной, полтора месяца назад неизвестные уже нападали на дом и машину: тогда имущество залили неизвестным веществом с очень сильным запахом. Из-за этого запаха фактически машину невозможно было использовать. Семь или восемь раз ее пытались очистить химически, но это не помогало.

По словам Латыниной, прибывший на место следователь сообщил, что возгорание могло произойти из-за неисправной электропроводки. Она также не исключает, что интенсивная химическая чистка могла повредить проводку автомобиля.

Латынина сообщала, что после нападения на ее дом в июле пострадали восемь человек.

В августе 2016 года на журналистку совершили еще одно нападение и облили фекалиями. МВД подтвердило, что это было связано с профессиональной деятельностью Латыниной, но дальнейшего расследования не последовало.