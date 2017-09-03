Гол на последних минутах принес сборной Эстонии победу над Кипром
3 сентября 2017 г., 21:01
В воскресенье, 3 сентября, в поединке отборочного турнира ЧМ-2018 по футболу сборная Эстонии на своем поле сломила сопротивление национальной команды Кипра - 1:0. Единственный гол на столичной "А. Ле Кок Арене" уже в компенсированное время забил Маттиас Кяйт.
В первом тайме зрители голов не увидели, хотя хозяева и создали несколько опасных моментов. На 82-й минуте на замену у сборной Эстонии вышел Константин Васильев, который восстановился после травмы, пишет Rus.err.
На второй добавленной минуте Маттиас Кяйт принес сборной Эстонии победу над Кипром.
Для Кяйта, проведший девятый матч за сборную, этот гол стал третьим на международной арене.
Матч посетил 5491 зритель.