Гол на последних минутах принес сборной Эстонии победу над Кипром

В первом тайме зрители голов не увидели, хотя хозяева и создали несколько опасных моментов. На 82-й минуте на замену у сборной Эстонии вышел Константин Васильев, который восстановился после травмы, пишет Rus.err.

На второй добавленной минуте Маттиас Кяйт принес сборной Эстонии победу над Кипром.

Для Кяйта, проведший девятый матч за сборную, этот гол стал третьим на международной арене.

Матч посетил 5491 зритель.