Лотман vs Голиков в студии PM: нуждается ли коммунизм в своем Нюрнберге?
Прямой эфир в 11.00!
4 сентября 2017 г., 05:58
Отказ министра юстиции Греции приехать на таллиннскую конференцию, посвященную преступлениям коммунизма и нацизма, в очередной раз спровоцировал дискуссию в нашем обществе относительно того, можно ли приравнивать коммунизм к нацизму.
В студию Postimees приглашены преподаватель Таллиннского и Тартуского университетов, профессор семиотики Михаил Лотман и социолог, доктор философии Евгений Голиков.
Совсем недавно Михал Лотман выразил мнение о том, что коммунизм нуждается в своем Нюрнберге. Чем обусловлено это мнение?
Смотрите дискуссию в прямом эфире в 11.00! Позже беседа будет доступна в записи.