Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Лотман vs Голиков в студии PM: нуждается ли коммунизм в своем Нюрнберге?

Прямой эфир в 11.00!

toimetaja-saatejuht
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Михаил Лотман, Евгений Голиков | ФОТО: Pm

Отказ министра юстиции Греции приехать на таллиннскую конференцию, посвященную преступлениям коммунизма и нацизма, в очередной раз спровоцировал дискуссию в нашем обществе относительно того, можно ли приравнивать коммунизм к нацизму.

В студию Postimees приглашены преподаватель Таллиннского и Тартуского университетов, профессор семиотики Михаил Лотман и социолог, доктор философии Евгений Голиков.

Совсем недавно Михал Лотман выразил мнение о том, что коммунизм нуждается в своем Нюрнберге. Чем обусловлено это мнение?

  • Можно ли приравнивать коммунизм к нацизму?
  • Спор идет об идеологиях или политических режимах, которые были в России и Германии?
  • Как поступить с теми коммунистическими партиями, которые еще остаются в Европе?
  • Кому выгодно раздувание этой темы?

Смотрите дискуссию в прямом эфире в 11.00! Позже беседа будет доступна в записи.

Наверх