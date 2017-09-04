Лотман vs Голиков в студии PM: нуждается ли коммунизм в своем Нюрнберге?

В студию Postimees приглашены преподаватель Таллиннского и Тартуского университетов, профессор семиотики Михаил Лотман и социолог, доктор философии Евгений Голиков.

Совсем недавно Михал Лотман выразил мнение о том, что коммунизм нуждается в своем Нюрнберге. Чем обусловлено это мнение?

Можно ли приравнивать коммунизм к нацизму?

Спор идет об идеологиях или политических режимах, которые были в России и Германии?

Как поступить с теми коммунистическими партиями, которые еще остаются в Европе?

Кому выгодно раздувание этой темы?

Смотрите дискуссию в прямом эфире в 11.00! Позже беседа будет доступна в записи.