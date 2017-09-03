Яак Мадисон: Северная Корея так бы не куражилась, если бы у нее не было тыла

Во-первых, не нужно считать северо-корейского лидера Ким Чен Ына идиотом, который не знает, что делает. Очень хорошо знает и действует так опасно обдуманно. Это один из самых непредсказуемых правителей в мире, а добиться эффекта непредсказуемости глупый человек не может.

Но необходимо попытаться понять, что побудило Ким Чен Ына еще больше дестабилизировать ситуацию, и что дало ему для этого смелость. КНДР не совершала бы подобные шаги, если бы у нее не было тыла. Тыла, который публично укоряет и осуждает тебя за ядерные испытания, но втихомолку все же похлопывает тебя по плечу и призывает других лишь продолжать с тобой «диалог».

Это государство, предлагающее тыл, само заинтересовано в том, чтобы все внимание было сфокусировано на Корейском полуострове, чтобы отвлечь это внимание от собственных геополитических и военных шагов. Если вы еще не поняли, что это за страна, то это Россия.

Россия - постоянный член Совета безопасности ООН, и она неоднократно налагала вето на работу этого международного органа. То же самое, без сомнения, она бы сделала и в отношении КНДР в том случае, если бы ООН решила рассмотреть вариант о военном противостоянии Ким Чен Ыну.

Таким образом, Россия, вероятно, пообещала КНДР отстаивать ее интересы в Совбезе ООН, тем временем умывая руки, публично «осуждая» ядерные испытания и призывая всех к спокойствию.

Во-вторых, у КНДР есть еще один тыл - Китай, который в свою очередь плотно кооперируется с Россией. Например, в рамках совместных военно-морских учений на Балтийском море, которые были не столько прямой демонстрацией военной мощи, сколько несли посыл в стиле «посмотрите, мы сотрудничаем вместе, и вдвоем мы сильнее, чем США». Что было знаменательным в участии Китая в учениях на Балтике - так это их корабли. Корабли, как показал уже внешний осмотр, основательно оснащенные разведывательными устройствами... Однако Китай - один из важнейших гарантов того, что КНДР никогда не попадет в тотальную экономическую блокаду.

В-третьих, России выгодно разжигать КНДР, чтобы загнать в угол США и их президента Дональда Трампа. Соблюдать ли юридические формальности и не вмешиваться, поскольку Совбез ООН не даст мандат на акцию военного противодействия, или обойти это стороной и все же предпринять решительный шаг? Для нового президента США это очень сложный выбор, а оступиться очень легко. В случае военной акции результат может быть непредсказуемым и, возможно, катастрофическим.

Кроме того, в таком случае внимание Америки (вместе с остальным миром) будет приковано к Корейскому полуострову, а деятельность России на учениях «Запад» будет интересовать меньшинство. В таком страхе перед КНДР, очевидно, есть и заслуга президента России Владимира Путина, который не верит, что США пошли бы на безрассудный шаг и атаковали бы Северную Корею.

Но чем дольше тянуть и лишь грозить пальцем, тем больше будет расти мощь КНДР, а вместе с тем и непредсказуемость. Ситуация безвыходная.