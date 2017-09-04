Автомобиль наехал на ногу шестилетнему мальчику и скрылся с места происшествия
4 сентября 2017 г., 07:32
Днем в воскресенье в Таллинне произошло ДТП, предполагаемый виновник которого скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место около 12.58 в таллиннском районе Ласнамяэ по адресу Линнамяэ-теэ, 57, где шестилетний мальчик, ехавший на велосипеде, не справился с управлением и упал с тротуара на пешеходный переход.
Ехавший по дороге автомобиль Volkswagen Sharan наехал мальчику на ногу. Скорая помощь доставила ребенка в Таллиннскую детскую больницу.
Личность водителя устанавливается.