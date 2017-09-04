Автомобиль наехал на ногу шестилетнему мальчику и скрылся с места происшествия

Инцидент имел место около 12.58 в таллиннском районе Ласнамяэ по адресу Линнамяэ-теэ, 57, где шестилетний мальчик, ехавший на велосипеде, не справился с управлением и упал с тротуара на пешеходный переход.

Ехавший по дороге автомобиль Volkswagen Sharan наехал мальчику на ногу. Скорая помощь доставила ребенка в Таллиннскую детскую больницу.

Личность водителя устанавливается.