Южнокорейские военные на учениях отработали удар по ядерному полигону КНДР

Одним из элементов учений было нанесение ракетного удара с дальней дистанции. В заявлении подчеркивается, что в маневрах принимали участие только представители армии Южной Кореи, однако в ближайшее время также состоятся совместные учения с военными из Соединенных Штатов, пишет Newsru.com.

Северная Корея в воскресенье объявила об успешном испытании термоядерной водородной бомбы. Судя по мощности подземных толчков, которая достигала магнитуды в 6,3, бомба была на порядок мощнее тех, что испытывались ранее. При этом Пхеньян объявил, что ее можно установить на межконтинентальную баллистическую ракету в качестве боеголовки.

В сообщении официального северокорейского информагентства ЦТАК говорится, что "водородная бомба" для оснащения боевой части МБР разработана "в соответствии с замыслом Трудовой партии Кореи в области строительства стратегических ядерных сил". Испытание там назвали "совершенным успехом".

Япония сразу после сообщений об испытании потребовала экстренно созвать Совет Безопасности ООН. Совместно с Южной Кореей сейчас прорабатывается новый пакет санкций. К осуждению присоединились ведущие мировые лидеры.

Президент США Дональд Трамп накануне не исключил возможности нанесения удара по КНДР. В Twitter он написал, что "слова и действия (Пхеньяна) по-прежнему носят чрезвычайно враждебный характер и представляют опасность для Соединенных Штатов". По его словам, "Северная Корея - страна-изгой, которая стала серьезной угрозой и поставила в неловкое положение Китай, который пытается помочь, но без особых успехов".

После этого пресс-служба Белого дома распространила его односложный ответ на вопрос журналиста о том, планирует ли США атаковать Северную Корею. Трамп ответил: "Посмотрим".