Из-за шторма Linda Line отменила все сегодняшние рейсы между Таллинном и Хельсинки

Суда фирмы не выходят в море, если скорость ветра составляет более 15 м/сек, а высота волны — более двух метров. Компания приносит клиентам извинения за возможные неудобства.

Судоходная компания Linda Line обслуживает линию Таллинн - Хельсинки при помощи скоростных катамаранов Karolin и Merilin.

Предприятие Kihnu Veeteed таке отменило один из утренних рейсов.