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Из-за шторма Linda Line отменила все сегодняшние рейсы между Таллинном и Хельсинки

Rus.Postimees.ee
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Штормовой ветер. Иллюстративное фото. | ФОТО: KÃLLIKE ROOVÃLI/PM/SCANPIX BALTICS

Из-за сильного ветра и четырехметровых волн судоходная компания Linda Line, обслуживающая линию Таллинн - Хельсинки, отменила все назначенные на понедельник, 4 сентября, рейсы, сообщает Postimees.

Суда фирмы не выходят в море, если скорость ветра составляет более 15 м/сек, а высота волны — более двух метров. Компания приносит клиентам извинения за возможные неудобства.

Судоходная компания Linda Line обслуживает линию Таллинн - Хельсинки при помощи скоростных катамаранов Karolin и Merilin.

Предприятие Kihnu Veeteed таке отменило один из утренних рейсов.

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