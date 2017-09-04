Из-за шторма Linda Line отменила все сегодняшние рейсы между Таллинном и Хельсинки
4 сентября 2017 г., 08:10
Из-за сильного ветра и четырехметровых волн судоходная компания Linda Line, обслуживающая линию Таллинн - Хельсинки, отменила все назначенные на понедельник, 4 сентября, рейсы, сообщает Postimees.
Суда фирмы не выходят в море, если скорость ветра составляет более 15 м/сек, а высота волны — более двух метров. Компания приносит клиентам извинения за возможные неудобства.
Судоходная компания Linda Line обслуживает линию Таллинн - Хельсинки при помощи скоростных катамаранов Karolin и Merilin.
Предприятие Kihnu Veeteed таке отменило один из утренних рейсов.