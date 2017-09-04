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Анвельт: поток мигрантов в Средиземноморье сокращается

Rus.Postimees.ee
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Министр внутренних дел Андрес Анвельт. | ФОТО: Лийс Трейманн

Миграционные потоки в регионе Средиземноморья постепенно ослабевают в первую очередь благодаря межгосударственному сотрудничеству, считает глава МВД Эстонии Андрес Анвельт. Об этом он заявил в преддверии запланированной на понедельник, 4 сентября, встречи с министром по вопросам миграции Греции Иоаннисом Музаласом.

Главы ведомств обсудят ситуацию и перспективы выполнения соглашения между ЕС и Турцией, реадмиссию иммигрантов, а также единую реформу в области политики предоставления убежища, пишет rus.err.ee.

Сотрудничество в данном вопросе является ключевым принципом, поскольку проблемой миграции должны заниматься не одни только Италия и Греция. Это общая ответственность всей Европы, отмечает Анвельт.

После заключенного между ЕС и Турцией соглашения и закрытия сухопутного маршрута беженцев через Балканы, потоки мигрантов сократились на 97 процентов.

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