Анвельт: поток мигрантов в Средиземноморье сокращается

Главы ведомств обсудят ситуацию и перспективы выполнения соглашения между ЕС и Турцией, реадмиссию иммигрантов, а также единую реформу в области политики предоставления убежища, пишет rus.err.ee.

Сотрудничество в данном вопросе является ключевым принципом, поскольку проблемой миграции должны заниматься не одни только Италия и Греция. Это общая ответственность всей Европы, отмечает Анвельт.

После заключенного между ЕС и Турцией соглашения и закрытия сухопутного маршрута беженцев через Балканы, потоки мигрантов сократились на 97 процентов.