Анвельт: поток мигрантов в Средиземноморье сокращается

Миграционные потоки в регионе Средиземноморья постепенно ослабевают в первую очередь благодаря межгосударственному сотрудничеству, считает глава МВД Эстонии Андрес Анвельт. Об этом он заявил в преддверии запланированной на понедельник, 4 сентября, встречи с министром по вопросам миграции Греции Иоаннисом Музаласом.
Главы ведомств обсудят ситуацию и перспективы выполнения соглашения между ЕС и Турцией, реадмиссию иммигрантов, а также единую реформу в области политики предоставления убежища, пишет rus.err.ee.
Сотрудничество в данном вопросе является ключевым принципом, поскольку проблемой миграции должны заниматься не одни только Италия и Греция. Это общая ответственность всей Европы, отмечает Анвельт.
После заключенного между ЕС и Турцией соглашения и закрытия сухопутного маршрута беженцев через Балканы, потоки мигрантов сократились на 97 процентов.