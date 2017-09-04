Полиция объявила войну наркоторговцам: фентанил изымают в рекордных количествах

В этом году стражи порядка задержали преступников с 2,5 килограмма фентанила, но дело еще не успело дойти до суда.

Летом этого года суд отправил на шесть лет за решетку Дмитрия Пальмицу и Алексея Шапошника, которых обвиняли в незаконном обороте наркотиков в крупных размерах. Несмотря на то, что конфискованные сто граммов далеки от рекорда, сам случай хорошо характеризует ситуацию на рынке наркотиков Эстонии.

Согласно обвинению, Пальмица и Шапошник занимались распространением наркотиков с июня по ноябрь прошлого года. За этот период они дважды попадали в поле зрение полиции.

В первый раз стражи порядка задержали мужчин 26 августа 2016 года в Таллинне, когда Шапошник пытался спрятать под деревом на пересечении улиц Нурмику-теэ и Вабаыхукооли менее 50 граммов фентанила. Пальмица следил за окружающей обстановкой. Чистота наркотика составляла 8,5 процента, то есть фентанила в нем было порядка 4,25 грамма. Это означает, что вещество было разбавлено для продажи.

Во второй раз преступников задержали в ноябре прошлого года в Маарду. Тогда было изъято почти 50 граммов карфентанила, который почти в сто раз сильнее фантанила. И в этот раз преступники пытались оставить наркотик в тайнике.

Если изначально задержанные хотели, чтобы суд рассматривал дело в общем порядке, то позже они пошли на согласительное производство. Ели учесть, какое наказание полагается за подобное правонарушение, назначенные судом шесть лет тюремного заключения можно считать мягким наказанием.

В последнее время полиция регулярно ловит распространителей наркотических веществ. Например, два года назад суд приговорил к семи годам тюрьмы Максима Янковского, которого задержали с 200 граммами фантанила. В прошлом году стражи порядка задержали Алексея Крутикова, у которого было найдено около 80 граммов триметилфентанила. Если конфискованных у Янковского 200 граммов наркотика хватило бы на 70 000, то найденного в машине Крутикова наркотика хватило бы на почти 600 000 доз.

Крутиков отделался довольно легко, так как получил три с половиной года тюремного заключения. Это обусловлено тем, что он был простым наркокурьером и не знал, что именно перевозит через границу. Также он дал в суде показания против организатора транспортировки наркотиков Сулеймана Дунгурова. Последнему грозит более серьезное наказание. Следствие по его дело еще не завершилось.

А этим летом сотрудники центральной криминальной полиции задержали братьев Дмитрия К. и Пауля К., у которых было изъято почти 2,5 кг фентанила, полтора килограмма из которых было спрятано в лесу. Это настоящий рекорд Эстонии. Следствие по данному делу еще продолжается.

Все упомянутые ранее люди располагались на разных ступенях иерархии наркоторговцев. Крутиков доставлял вещество в Эстонию, браться Дмитрий и Пауль, скорее всего, разбавляли наркотики, а затем передавали их дилерам вроде Пальмицы, Шапошника и Янковского, которые, в свою очередь, распространяли их среди дилеров следующего звена, которые передавали наркотики уличным торговцам.

Случай Шапошника и Пальмицы говорит о том, что до Эстонии добрались разные дериваты фентанила, которые обычно имеют более сильный эффект.

Скорее всего, по этой причине в прошлом году в Эстонии были неоднократно конфискованы небольшие партии обычного фентанила. В то же время значительно выросли объемы карфентанила. Если в прошлом году было конфисковано около 71 грамма наркотика, то за восемь месяцев текущего – почти 315.

Конфискованные у Пауля и Дмитрия 2,5 килограмма значительно повлияли на статистику конфискованных наркотических средств. За восемь месяцев этого года было изъято почти 3,7 кг фентанила. Это больше, чем за три предшествующих года.

Случаи Шапошника и Пальмицы говорят о том, что наркотики попадают от одного человека к другому благодаря всевозможным тайникам, находящихся в перелесках. Информация о месте нахождения товара передается тайным путем.

Следователи отмечают, что преступники стараются не передавать наркотики из рук в руки, а также старательно заметают все следы с помощью всевозможной техники. По этой причине поиск улик и поимка злоумышленников существенно осложняется.