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Галерея: начало учебного года обернулось для Таллинна транспортным коллапсом

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Rus.Postimees.ee
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В связи с началом учебного года сегодня утром в Таллинне образовались большие пробки. Поэтому стоит учитывать, что дорога на работу может занять больше времени, чем обычно, пишет Tallinn City.

Несмотря на то, что учебный год начался еще в пятницу, 1 сентября, больших проблем с движением транспорта в Таллинне тогда не было, так как торжественные линейки в школах начинались в разное время.

По данным навигационного приложения Waze, в понедельник около 8.30 пробки возникли на Тартуском шоссе возле торгового центра Ülemiste, на Пирита-теэ, Таммсааре-теэ, Пярнуском шоссе, Ыйсмяэ-теэ и Палдиском шоссе.

Пробки в Таллинне. Источник: Waze

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