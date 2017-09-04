Галерея: начало учебного года обернулось для Таллинна транспортным коллапсом

Галерея: начало учебного года обернулось для Таллинна транспортным коллапсом4
4 сентября 2017 г., 09:24
В связи с началом учебного года сегодня утром в Таллинне образовались большие пробки. Поэтому стоит учитывать, что дорога на работу может занять больше времени, чем обычно, пишет Tallinn City.
Несмотря на то, что учебный год начался еще в пятницу, 1 сентября, больших проблем с движением транспорта в Таллинне тогда не было, так как торжественные линейки в школах начинались в разное время.
По данным навигационного приложения Waze, в понедельник около 8.30 пробки возникли на Тартуском шоссе возле торгового центра Ülemiste, на Пирита-теэ, Таммсааре-теэ, Пярнуском шоссе, Ыйсмяэ-теэ и Палдиском шоссе.
Пробки в Таллинне. Источник: Waze