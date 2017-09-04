Галерея: начало учебного года обернулось для Таллинна транспортным коллапсом

Несмотря на то, что учебный год начался еще в пятницу, 1 сентября, больших проблем с движением транспорта в Таллинне тогда не было, так как торжественные линейки в школах начинались в разное время.

По данным навигационного приложения Waze, в понедельник около 8.30 пробки возникли на Тартуском шоссе возле торгового центра Ülemiste, на Пирита-теэ, Таммсааре-теэ, Пярнуском шоссе, Ыйсмяэ-теэ и Палдиском шоссе.