МИД Эстонии осудил испытания водородной бомбы КНДР
4 сентября 2017 г., 09:29
Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер осудил испытания водородной бомбы Северной Кореей, пишет rus.err.ee.
"Ситуация, когда кто-то нарушает свои международные обязательства и ставит под угрозу мир и безопасность во всем мире мире, неприемлема", - сказал в понедельник, 4 сентября, Миксер.
"Международное сообщество не может с этим смириться, но нам нужны прежде всего мирные решения", - добавил он.
По словам Свена Миксера, северокорейский вопрос также будет обсуждаться сегодня в Лондоне на встрече министров Северных и Балтийских стран с главой внешнеполитического ведомства Великобритании Борисом Джонсоном.