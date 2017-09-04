МИД Эстонии осудил испытания водородной бомбы КНДР

"Ситуация, когда кто-то нарушает свои международные обязательства и ставит под угрозу мир и безопасность во всем мире мире, неприемлема", - сказал в понедельник, 4 сентября, Миксер.

"Международное сообщество не может с этим смириться, но нам нужны прежде всего мирные решения", - добавил он.

По словам Свена Миксера, северокорейский вопрос также будет обсуждаться сегодня в Лондоне на встрече министров Северных и Балтийских стран с главой внешнеполитического ведомства Великобритании Борисом Джонсоном.