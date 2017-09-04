П.И. Филимонов: Иванова, Юферева и женский бой в грязи

Только я посетовал было, что как-то все тихо и спокойно в преддверии муниципальных выборов, как жизнь и две очаровательные женщины меня опровергли.

Не обошлось, конечно, без старого матерого волка, у которого, говорят, не все в порядке со здоровьем. Что не мешает ему, впрочем, по-прежнему рваться в вожаки хотя бы одного отдельно взятого района, если не всей стаи.

Видимо, очень сильно там намазано медом, что так их, болезных, туда тянет вопреки всему, в том числе здравому смыслу. Надо было и мне попробовать в свое время, когда звали. Ну да ладно. Это я из зависти все.

Еще одна очаровательная женщина-политик написала в своем FB (информация открытая, так что имею право цитировать, извините, автор), что при равном неприятии позиций обеих конфликтующих барышень позиция Ольги Ивановой все-таки вызывает у нее больше уважения, потому что она, мол, не бросила отца-основателя, не предала Акелу, когда тот катастрофически перестал попадать по добыче вообще.

C одной стороны, так и есть – это, по крайней мере, честнее и все такое. С другой стороны, кто и когда в политике ценил честность, верность и последовательность? Мне кажется, эти понятия даже терминологически не одного поля с процессом «победим на выборах и еще немножечко пожрем икры за счет налогоплательщиков, ведь мы, такие молодцы, обклеили все мосты своими крутанскими фотками».

Так что с точки зрения циничной политики Мария Юферева все тоже делает правильно. Другое дело, что Мария лично мне напоминает излишне активную пионерку, которая салютует на любое указание председателя совета дружины и моментально бежит претворять его в жизнь, выпучив глаза и обдавая всех вокруг жаром исполнительности. Даже если председатель уже передумал и кричит ей вслед остановиться или хотя бы бежать не так быстро.

Происходит какое-то уморительное побоище особ, уже не слишком приближенных к императору, с остатками императорской гвардии, лично императору преданными и понимающими, что без него их в принципе не будет ни в управе Ласнамяэ, ни, наверное, на политической карте страны.

Со вторыми понятно – а вот первые? Успели ли они в достаточной степени дистанцироваться от слабеющего короля? Отбежали ли на достаточное расстояние от падающего колосса? Легли ли ногами к эпицентру?

Боюсь, что они тоже слегка заблуждаются. Как бы они сейчас ни хорохорились, их все равно будут воспринимать как его креатуры, во всяком случае – большинство из них. И отношение к ним в обществе будет соответствующее. Те, кто считал падающего колосса единственным чудом света одной отдельно взятой страны, отвернутся от них, потому что они, получается, в любом случае предали бывшего вожака. Те, кто всегда считал, что король голый, а колосс – на глиняных ногах, не повернутся к ним человеческим лицом.

Есть в английском языке такое выражение: win-win situation. Означает оно, что в сложной конфликтной ситуации находится выход, при котором обе стороны в выигрыше. Так вот, мне кажется, что конфликт Центристской партии и избирательного союза Эдгара Сависаара – это lose-lose situation. Ни одной из высоких договаривающихся сторон не будет от этого хорошо.

А вообще, конечно, со стороны наблюдать за всем этим достаточно интересно. Оказывается, и у нас могут быть настоящие жаркие политические баталии, непускание оппонента к микрофону, отталкивание и повисание на фалдах, пиление гирь и крики «а ты кто такой?».

Я бы, конечно, предложил идею женского боя в грязи между основными фигурантками конфликта. Думаю, народу собралось бы гораздо больше, чем на днях Ласнямяэ. Но кто ж меня послушает.

Что касается так называемого «возвращения носорога», я в него, честно говоря, не слишком верю. Есть вещи, которые человеку под силу изменить и победить, и есть вещи, которые ему изменить и победить не под силу. Время, к сожалению для человека, относится ко второй категории.

Ну а в целом – продолжаем наблюдать и радоваться.