Российские волейболисты во второй раз стали чемпионами Европы

Олимпийские чемпионы Лондона во второй раз в истории стали лучшими на континенте, повторив свой успех четырехлетней давности, отмечает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола .

Самым ценным игроком турнира (MVP) был признан диагональный сборной России Максим Михайлов. Еще два россиянина - доигровщик Дмитрий Волков и связуюший Сергей Гранкин - вошли в символическую сборную чемпионата Европы, пишет Newsru.com.

Бронзовым призером турнира стали сербы, выигравшие в матче за третье место у команды Бельгии.

Отметим, что до финального матча российские волейболисты не проиграли на турнире ни одного сета.

Не уступить ни в одной партии по итогам первенства континента удавалось лишь одной команде - сборной СССР в 1950 и 1951 годах. На счету советских волейболистов рекордные 12 побед на чемпионатах Европы.