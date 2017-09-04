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Российские волейболисты во второй раз стали чемпионами Европы

Sports.ee
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Волейбол. | ФОТО: Pm

Сборная России по волейболу завоевала золото чемпионата Европы среди мужских команд, который завершился в Польше. В финале турнира на "Таурон Арене" в Кракове команда под руководством Сергея Шляпникова со счетом 3-2 (25:19, 20:25, 25:22, 17:25, 15:13) победила сборную Германии.

Олимпийские чемпионы Лондона во второй раз в истории стали лучшими на континенте, повторив свой успех четырехлетней давности, отмечает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Самым ценным игроком турнира (MVP) был признан диагональный сборной России Максим Михайлов. Еще два россиянина - доигровщик Дмитрий Волков и связуюший Сергей Гранкин - вошли в символическую сборную чемпионата Европы, пишет Newsru.com.

Бронзовым призером турнира стали сербы, выигравшие в матче за третье место у команды Бельгии.

Отметим, что до финального матча российские волейболисты не проиграли на турнире ни одного сета.

Не уступить ни в одной партии по итогам первенства континента удавалось лишь одной команде - сборной СССР в 1950 и 1951 годах. На счету советских волейболистов рекордные 12 побед на чемпионатах Европы.

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