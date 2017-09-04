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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Грецию за 150 евро!

Rus.Postimees.ee
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Салоники. | ФОТО: SAKIS MITROLIDIS/AFP

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Золотые пески (вместе с проживанием) начиная с 333 евро

Туда-обратно из Таллинна в Хорватию начиная со 175 евро

Туда-обратно из Таллинна в Берлин (вмесите с проживанием) начиная со 165 евро

Туда-обратно из Таллинна в Грецию начиная со 150 евро

Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 43 евро

Туда-обратно из Таллинна на Андаманские острова начиная с 509 евро

Туда-обратно из Таллинна на Сейшельские острова начиная с 519 евро

Туда-обратно из Лондона на Коста-Рику начиная с 293 евро

Туда-обратно из Лондона на Ямайку начиная с 326 евро

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