Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Грецию за 150 евро!
4 сентября 2017 г., 10:09
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна в Золотые пески (вместе с проживанием) начиная с 333 евро
Туда-обратно из Таллинна в Хорватию начиная со 175 евро
Туда-обратно из Таллинна в Берлин (вмесите с проживанием) начиная со 165 евро
Туда-обратно из Таллинна в Грецию начиная со 150 евро
Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 43 евро
Туда-обратно из Таллинна на Андаманские острова начиная с 509 евро
Туда-обратно из Таллинна на Сейшельские острова начиная с 519 евро
Туда-обратно из Лондона на Коста-Рику начиная с 293 евро
Туда-обратно из Лондона на Ямайку начиная с 326 евро