Неосторожная публикация в социальных сетях выявила мошенничество в сфере недвижимости

Когда британцы Пол и Хейзел Эдвардс нашли дом своей мечты и заключили сделку купли-продажи, они и не догадывались, что у объекта были серьезные проблемы, пишет Daily Mail. Напротив, продавцы сказали, что у них никогда не было никаких проблем.

Дом с пятью спальнями в Ньюкасл-апон-Тайн, казалось, был идеальным для семьи Эдвардс. Но однажды утром, примерно через год после сделки, они проснулись и обнаружили, что сад затоплен дождевой водой. Они сочли это случайностью, но когда потоп через пару недель повторился, было начато расследование.

Эдвардс решил подать в суд на Роберта Джона Корсона, бывшего владельца дома, утверждая, что Корсон и его жена Маргарет были полностью осведомлены о регулярном затоплении участка. Основанием для искового заявления была одна публикация Корсона в Facebook 2012 года, где были хорошо виден затопленный сад. Кроме того, Корсон при продаже дома заполнял анкету, которая включала, помимо прочего, вопрос о наводнениях. Продавец ответил, что этих проблем не существует.

Эдвардс сделал официальный шаг и теперь ждет, что Корсоны выкупят у них дом стоимостью 750 000 фунтов и компенсируют им моральный и материальный ущерб.

Корсон от комментариев отказался, сказав только, что решение вынесет суд, а ему добавить нечего.

Фотографии дома смотрите ЗДЕСЬ.