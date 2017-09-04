Дом рядом с линией электропередач: опасно ли это?

В редакцию обратилась жительница дома на Ярвеотса-теэ, 2, в Таллинне Анна. Она живет в последнем подъезде, и ее квартира как раз угловая, то есть расположена у торцевой стены дома. А за стеной находятся высоковольтные линии.

«Не знаю, есть ли до них десять метров или, может, меньше. Планировки квартир такие, что торец – это в основном спальни, в которых спят люди, дети. У меня, например, двое малолетних детей, у соседки трое. По стандарту жить безопасно для здоровья можно не менее, чем в 30 метрах от высоковольтных линий. В опасные 30 метров попадает весь подъезд, а это 72 квартиры в девятиэтажном доме», – жалуется девушка.

Она добавляет, что несколько лет назад из передачи по ПБК узнала, что в Эстонии приобрели машину, которая помогает прятать линии глубоко под землю, и работы уже начались.

«Насколько я знаю, работы ведутся и сейчас в местах, очень отдаленных от домов, а до нас очередь все не доходит. Таллинн заботится об эстетичном виде центральных районов, а как же мы? Ведь такая близость линий – это ежедневная опасность для нашего здоровья, – считает Анна. – Почему в первую очередь не убирают линии, которые так близко к жилью, а потом уже наводят красоту в других местах? Очень не хочется, чтобы жители нашего подъезда в будущем оказались пациентами онкологических отделений больниц».

Нормы в норме

Старший специалист и начальник контроля качества центральной лаборатории физики Департамента здоровья Яан Мелл говорит, что, исходя из основ физики электромагнетизма и на основании замеров, можно заключить, что уровни низкочастотного магнитного и электрического полей на расстоянии 15 метров от ЛЭП в обычных условиях не превышают норм, которые приняты для зон жилья и отдыха, жилых построек, зданий общего пользования, а также учебных помещений. Эти нормы установлены постановлением министра социальных дел № 38 от 21.02.2002.

«Результаты замеров составляют, как правило, малую долю от этих норм, – комментирует представитель Департамента здоровья. – Закон не запрещает нахождение человека в охранной зоне, но устанавливает часть ограничений и запретов на деятельность, в результате которой может быть причинен ущерб опорам ЛЭП или появиться опасность для самого человека».

Яан Мелл также отмечает, что, согласно постановлению от 26.03.2007 № 19, охранная зона достигает 25 метров в обе стороны от опоры ЛЭП при воздушных линиях от 35 до 110 кВ.

«Обязательные ограничения на электрическое и магнитное поле действуют в среде, где человек находится продолжительное время. Например, в жилых помещениях, детских учреждениях, школах и спортивных постройках. Нормы существуют также для рабочей среды, например, на территории подстанций», – объясняет Айн Кестер, менеджер по коммуникациям компании Elering, которая является государственным оператором электросетей в Эстонии.

По словам Кестера, у Elering нет информации о том, что на обслуживаемых ими линиях норма магнитных и электронных полей в жилой среде была бы выше лимита. Он добавляет, что торец дома на Ярвеотса-теэ находится от ближайшей ЛЭП примерно в 10–15 метрах, а на таком расстоянии поле ниже разрешенной нормы.

Простой фен и то опаснее

Менеджер по коммуникациям Elering отмечает, что на территории Таллинна в густо заселенных районах есть планы заменить подземными кабелями проходящие по воздуху линии высокого напряжения. В последние годы под землю были проложены линии Вескиметса-Ярве и Ярве-Эндла.

«Скорее всего, подземными кабелями заменим воздушные линии и в Тарту. Но большая часть ЛЭП в будущем останется линиями, проходящими по воздуху. Подземный кабель может быть в пять-десять раз дороже, чем воздушная линия, а в некоторых случаях даже в целых 20 раз. Потребитель электроэнергии просто не способен оплатить укладку всех линий под землю», – объясняет Айн Кестер.

Он добавляет, что электромагнитные поля исходят также и от подземных кабелей, но у них распространенность поля еще более низкая, чем у воздушных линий.

«Есть планы заменить ЛЭП на Ярвеотса-теэ подземными. Если все приготовления будут проходить по плану, это может произойти в ближайшие пять-шесть лет, – констатирует Кестер. – Согласно регистру построек, квартирный дом на Ярвеотса-теэ, 2, построен в 1982 году. Там проходят линии 1950–1960 годов, то есть ЛЭП были там за несколько десятков лет до того, как построили дома».

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