Из-за нового светофора автомобили вынуждены останавливаться посреди железной дороги

Подобное на этом перекрестке происходит не постоянно, но довольно часто.

Оказавшийся в пятницу в этом районе журналист Tartu Postimees обратил внимание, что, кроме стоявших на путях автомобилей, неподалеку находился и поезд Elron. Как оказалось, остановки у него в том месте быть не должно.

Менеджер по продажам Elron Ронни Конго сказал, что об опасной ситуации речи не шло.

Руководитель службы организации движения Тарту Мартин Нелис сказал, что в процессе проектировочных работ по установке светофора они учитывали ситуацию с возможной остановкой автомобилей на железнодорожных путях.

Для этого на подъезде к светофору установлены датчики, которые фиксируют приближающиеся машины и включают зеленый сигнал светофора на максимально возможный промежуток времени. «Если же на светофоре загорается красный сигнал, то запретить въезд машин на железнодорожное полотно нельзя. Конечно, водители должны убедиться, что они не остановятся посреди железной дороги. Но ведь этот железнодорожный переезд такой длинный», - отметил Нелис.

В Законе о дорожном движении четко сказано, что водитель не имеет права выезжать на железнодорожные пути, если по той или иной причине он будет вынужден остановиться посреди переезда.

Нелис отметил, что водители вели себя по-разному. Кто-то останавливался у шлагбаума и не ехал дальше, но были и те, кто поступал совершенно иначе.

По словам эксперта в сфере дорожного движения Сулева Санника, который также является главной предприятия OÜ Liikluslahendus, ответственного за установку светофора, в этом месте было крайне необходимо наладить организацию движения в первую очередь для обеспечения безопасности велосипедистов. На этом перекрестке довольно часто происходили аварии.

Санник отметил, что светофор нельзя установить только на пешеходном переходе, он должен регулировать движение на всем перекрестке.

«Автомобили, оказавшиеся посреди железной дороги, конечно, смогут безопасно проехать, но водители должны следить за тем, чтобы избежать подобных ситуаций. Видимость тут отличная. Проблема лишь в том, что переезд тут очень длинный», - отметил Санник.

Специалист также отметил, что подобную картину на этом месте можно было наблюдать и до установки светофора.

«Например, если автомобиль стоял на перекрестке, ожидая возможности повернуть налево, то за ним мог образоваться хвост. Иногда машины блокировали железнодорожный переезд и по другим причинам», - подытожил Санник.