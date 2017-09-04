Иванова: Сависаар считает, что центристы должны пойти до конца

Иванова уверяет, что и сам Сависаар считает, что Центристская партия должна пойти в этом вопросе до конца. И если исключают других, нужно исключить и его.

"Решение подтолкнет к тому, что от ЦП отвернется часть ее представителей и избирателей, - сказала Иванова. - Исключение грозит примерно 20 членами партии. Только из Ласнамяэского правления окружной организации в нашем списке баллотируется пять человек".

По данным Rus.Postimees, первыми номерами списка Сависаара и Сыырумаа по районам Таллинна станут:

Ласнамяэ - Эдгар Сависаар

Кесклинн - Урмас Сыырумаа

Хааберсти - Юри Мыйз

Пыхья-Таллинн - Реэт Куду

Кристийне - Пеэтер Сакс

Мустамяэ - Март Вийзитамм

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