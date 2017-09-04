Иванова: Сависаар считает, что центристы должны пойти до конца

По словам Ольги Ивановой, правление Центристской партии, которое сегодня должно принять решение об ее исключении из партии, ангажировано. Иванова считает, что если из партии исключают ее и других членов, идущих на выборы по внепартийным спискам, то нужно исключать и своего создателя и бывшего лидера Эдгара Сависаара.
Иванова уверяет, что и сам Сависаар считает, что Центристская партия должна пойти в этом вопросе до конца. И если исключают других, нужно исключить и его.
"Решение подтолкнет к тому, что от ЦП отвернется часть ее представителей и избирателей, - сказала Иванова. - Исключение грозит примерно 20 членами партии. Только из Ласнамяэского правления окружной организации в нашем списке баллотируется пять человек".
По данным Rus.Postimees, первыми номерами списка Сависаара и Сыырумаа по районам Таллинна станут:
Ласнамяэ - Эдгар Сависаар
Кесклинн - Урмас Сыырумаа
Хааберсти - Юри Мыйз
Пыхья-Таллинн - Реэт Куду
Кристийне - Пеэтер Сакс
Мустамяэ - Март Вийзитамм
Смотрите, что еще сказала Ольга Иванова.