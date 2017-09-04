За пять лет число туристов из Азии выросло втрое

«Подобный рост является для туристического сектора исключительным и указывает на то, что инвестиции в туристический оборот с Азией принесли результат», - сказал Мутсо. По его словам, именно от стран Азии в ближайшие годы следует ожидать наибольшего роста числа туристов. «Через пять лет число туристов из Азии могло бы быть как минимум втрое выше нынешнего», - добавил он.

Мутсо добавил, что больше всего туристов из стран Азии в Эстонию приезжает из Японии. «В то же время, в этом году был отмечен резкий рост числа ночей, проведенных туристами из Китая в Финляндии, что значит, что часть этих китайских туристов попадает и в Эстонию. Многие посещающие Финляндию туристы из Азии совершают однодневные рейсы в Таллинн, - сказал Мутсо. - Таким образом, Эстонию за год посещают несколько сотен тысяч туристов из Азии, которые не отражаются в статистике иностранных туристов, поскольку не ночуют в Эстонии».

В прошлом году туристы из Японии провели в Эстонии около 39 000 ночей, то есть за пять лет число ночевок выросло в 2,4 раза. Туристы из Китая провели в Эстонии около 25 000 ночей, а туристы из Южной Кореи — около 17 000 ночей, эти показатели выросли в 2,6 и 4,5 раза соответственно.

На этой неделе в Эстонии пройдет масштабное мероприятие туристического сектора Baltic Connecting, в рамках которого EAS сведет местных туристических операторов и более 50 действующих на глобальном уровне операторов из Азии и США, чтобы еще сильнее увеличить число прибывающих в Эстонию туристов из Америки и Азии.

Контактное мероприятие проходит поочередно в трех Балтийских странах, в этом году страной-организатором является Эстония. В мероприятии участвуют 54 туроператора из Японии, Китая, Южной Кореи, Сингапура и США. С ними встретятся 54 туроператора из Эстонии, Латвии и Литвы. В рамках мероприятия пройдут семинар, воркшопы и презентационные поездки.