Вылетевшая с US Open Шарапова рассказала о гордости за свое выступление

«Прошедшая неделя мне очень многое дала. Я благодарна за предоставленную возможность выступить здесь. Я показала все, что могла, и горжусь этим. В моем выступлении есть очень много позитивного, я сыграла четыре матча перед большим числом зрителей. Просто находиться в этой среде - то, чего мне не хватало», - заявила 30-летняя россиянка.

3 сентября Шарапова уступила Севастовой, посеянной на турнире под 16-м номером, в трех сетах - 7:6, 4:6, 2:6. В четвертьфинале латвийская теннисистка встретится с американкой Слоан Стивенс.

Шарапова вернулась в теннис в конце апреля этого года после 15-месячной дисквалификации за использование запрещенных препаратов. Она попала в основную сетку Открытого чемпионата США, получив wild card (специальное приглашение) от организаторов турнира.

US Open проходит в Нью-Йорке с 28 августа по 9 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет 50,4 миллиона долларов.