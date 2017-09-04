Будьте готовы к самому неприятному вопросу, который могут задать вам гости

«Когда вы наконец сделаете ремонт?» Бывают и варианты вроде «Когда вы уже закончите ремонт?» В общем, когда гость был у вас в последний раз, все было точно так же, как сейчас, и никаких изменений не произошло.

Читатели портала Apartment Therapy называют подобные вопросы наиболее неприятными. Этот считается особенно оскорбительным, потому что тема ремонта может быть настолько болезненной, что члены семьи воспринимают подобные вопросы как попытку заглянуть в их кошелек.

Как правильно ответить на этот вопрос? Хороший совет дать невозможно. Разве что произнести что-то вроде «нет пределов совершенству» и перевести разговор на другую тему.