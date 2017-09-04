Грузооборот портов стран Балтии ощутимо вырос

43,3% грузов перевалено в латвийских портах, 33,4% - в литовских, 23,3% - в портах Эстонии. Перевалка грузов по сравнению с семью месяцами 2017 года увеличилась в портах всех стран: в Латвии на 4,3% или 1,568 млн тонн до 38,204 млн тонн, в портах Литвы на 3,8% или 1,081 млн тонн до 29,429 млн тонн, в портах Эстонии на 2,3% до 20,536 млн тонн.

За семь месяцев среди портов стран Балтии больше всего грузов перевалила Клайпеда - 24,02 млн тонн (+3,4%), на втором месте была Рига - 19,99 млн тонн (-5,8%), на третьем Вентспилс - 13,578 млн тонн (+18,3%).

В 2016 году порты стран Балтии отправили и получили всего 145,943 млн тонн грузов, что на 2,8% или 4,196 млн тонн меньше, чем в 2015 году.