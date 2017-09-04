Ремонт улицы Весивярава изменит привычное движение в Кадриорге
4 сентября 2017 г., 11:26
В связи с реконструкцией улицы Везивярава с полудня 7 сентября меняется организация движения на улицах Поска и Фельманни: закрываются для транспорта перекрестки улиц Весивярава и Поска, а также Весивярава и Фельманни.
Объезд организован по улицам Гонсиори и Крейцвальда с выездом на Нарвское шоссе, сообщает Раэпресс.
Движение по улице Поска между улицами Вильмси и Весивярава, а также между улицами Везивярава и Койдула временно становится двусторонним.
Жителям улицы Весивярава доступ к домам будет обеспечен через улицу Фельманни и перекресток этой улицы с улицей Рауа.
Участников движения просят строго руководствоваться временными знаками.