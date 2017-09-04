Ремонт улицы Весивярава изменит привычное движение в Кадриорге

Объезд организован по улицам Гонсиори и Крейцвальда с выездом на Нарвское шоссе, сообщает Раэпресс.

Движение по улице Поска между улицами Вильмси и Весивярава, а также между улицами Везивярава и Койдула временно становится двусторонним.

Жителям улицы Весивярава доступ к домам будет обеспечен через улицу Фельманни и перекресток этой улицы с улицей Рауа.

Участников движения просят строго руководствоваться временными знаками.