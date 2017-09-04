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Где лучше жить – в общежитии или на съемной квартире?

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: panthermedia.net / Vladimir Rublev

Поступивший учиться в университет в другом городе студент стоит перед выбором: поселиться в общежитии или снять квартиру. Портал Kodu разложил ситуацию по полочкам.

Жизнь в общежитии

Коммунальные платежи входят в цену. В отличие от большинства съемных квартир в стоимость места в общежитии уже включены оплата за интернет, воду и электричество.

Социальная жизнь. Так как в общежитии вас окружают ровесники и люди с такими же интересами, там легче найти новых знакомых, многие из которых могут стать вашими лучшими друзьями на всю жизнь.

Меньше ответственности. Живя в квартире, вы будете должны снимать показания со счетчиков, вовремя платить за наем и коммунальные услуги и отвечать за сохранность квартиры, в общежитии ваши обязанности – содержать комнату в чистоте и  готовить еду.

Дополнительные возможности. Во многих общежитиях есть помещения, где можно смотреть телевизор и играть в настольные игры. В наиболее продвинутых местах есть даже тренажерные залы.

Жизнь в съемной квартире

Приватность. В общежитии – настоящий проходной двор, особенно по вечерам. В квартире можно добиться большей уединенности, особенно если ее снимает столько человек, сколько в ней комнат.

Меньше ограничений. В съемной  квартире вы будете чувствовать себя более свободно и, в случае наличия соседей, сможете составить собственный распорядок дня, менее жесткий, чем в общежитии.

Больше места. В квартире есть кухня, гостиная, спальни и отдельная ванная комната. В обычном общежитии в вашем распоряжении кровать и письменный стол.

Источник: Unigo

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