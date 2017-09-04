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Бельгия первой в Европе пробилась на чемпионат мира по футболу

Sports.ee
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ФОТО: RAUL MEE/AFP

Сборная Бельгии досрочно завоевала право выступить на чемпионате мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Бельгийцы стали первой командой из европейского отбора, пробившейся на мундиаль, отмечает FIFA.com.

В матче восьмого тура отборочной группы Н бельгийцы в гостях одолели Грецию со счетом 2:1 и набрали 22 очка, став недосягаемыми для конкурентов и гарантировав себе первое место.

За два тура до окончания квалификации "красные дьяволы" оторвались от идущей на втором месте Боснии и Герцеговины на восемь баллов, пишет Newsru.com.

Дружина Роберто Мартинеса стала шестым участником чемпионата мира по футболу 2018 года. Ранее на мундиаль пробились национальные команды Бразилии, Ирана, Японии и Мексики, а россияне сыграют на турнире без отбора на правах хозяев.

Бельгийцы пробились в финальную часть первенства планеты во второй раз подряд и в 13-й раз в своей истории.

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