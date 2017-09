Бельгия первой в Европе пробилась на чемпионат мира по футболу

В матче восьмого тура отборочной группы Н бельгийцы в гостях одолели Грецию со счетом 2:1 и набрали 22 очка, став недосягаемыми для конкурентов и гарантировав себе первое место.

За два тура до окончания квалификации "красные дьяволы" оторвались от идущей на втором месте Боснии и Герцеговины на восемь баллов, пишет Newsru.com.

Дружина Роберто Мартинеса стала шестым участником чемпионата мира по футболу 2018 года. Ранее на мундиаль пробились национальные команды Бразилии, Ирана, Японии и Мексики, а россияне сыграют на турнире без отбора на правах хозяев.

Бельгийцы пробились в финальную часть первенства планеты во второй раз подряд и в 13-й раз в своей истории.

Russia, here we come #Tousensemble pic.twitter.com/bXtjUQP0Ai