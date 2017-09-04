Бельгия первой в Европе пробилась на чемпионат мира по футболу

Сборная Бельгии досрочно завоевала право выступить на чемпионате мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Бельгийцы стали первой командой из европейского отбора, пробившейся на мундиаль, отмечает FIFA.com.
В матче восьмого тура отборочной группы Н бельгийцы в гостях одолели Грецию со счетом 2:1 и набрали 22 очка, став недосягаемыми для конкурентов и гарантировав себе первое место.
За два тура до окончания квалификации "красные дьяволы" оторвались от идущей на втором месте Боснии и Герцеговины на восемь баллов, пишет Newsru.com.
Дружина Роберто Мартинеса стала шестым участником чемпионата мира по футболу 2018 года. Ранее на мундиаль пробились национальные команды Бразилии, Ирана, Японии и Мексики, а россияне сыграют на турнире без отбора на правах хозяев.
Бельгийцы пробились в финальную часть первенства планеты во второй раз подряд и в 13-й раз в своей истории.
Russia, here we come #Tousensemble pic.twitter.com/bXtjUQP0Ai— Axel Witsel (@axelwitsel28) 3 сентября 2017 г.