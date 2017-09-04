Чаще всего ВИЧ сейчас выявляют у людей старше 35 лет

По словам врача-дерматовенеролога клиники Тартуского университета и Клиники сексуального здоровья Кадри Сикк, бывает, что венерические заболевания проходят без симптомов, и люди долго не знают о том, что больны.
Врачи обеспокоены тем, что сейчас ВИЧ-инфекция больше всего распространяется среди людей старше 35 лет, что говорит о рискованном поведении представителей этой возрастной группы, то есть - нежелании пользоваться презервативами.
- Какие венерические заболевания больше всего распространены в Эстонии?
- Больше всего в Эстонии регистрируется хламидиоз. На втором месте – ВИЧ. За ними следуют гонорея и сифилис.
Я могу сказать, что показатели заболеваемости венерическими заболеваниями с начала 1990-х годов снизились и прежде всего, благодаря тому, что сексуальное поведение молодых людей стало более ответственным, а презервативы стали использовать намного чаще.
На фоне общего снижения заболеваемости венерическими заболеваниями, особняком стоит ВИЧ, активная стадия эпидемии которого началась в начале 2000-х с колющихся в вены наркоманов. Сейчас он больше передается половым путем. В этом году ВИЧ опять показал тенденцию роста.
- Насколько опасны венерические заболевания?
- Если инфекции спровоцированные бактериями, например, хламидиоз и гонорея, при раннем обнаружении они хорошо поддаются лечению антибиотиками, но в случае необнаружения могут привести к бесплодию, хроническим болям в животе, внематочным беременностям и другим проблемам. К сожалению, есть и такие болезни, которые нельзя вылечить, но влияние которых при помощи современных медикаментов можно снизить. Это болезни спровоцированные вирусами, как ВИЧ-инфекция и генитальный герпес.
Против вируса папилломы есть вакцины. Особенно радостной новостью является то, что в 2018 году девочек начнут вакцинировать от этого заболевания, что важно с точки зрения профилактики рака шейки матки.
- Как можно заразиться венерическим заболеванием? Можно ли подхватить инфекцию без сексуального контакта?
- Все передающиеся половым путем инфекции, то есть венерические заболевания, распространяются при половом контакте. Часть инфекций - таких, как ВИЧ, гепатит и сифилис, распространяются и через кровь. Во время беременности мать может передать ребенку ВИЧ или сифилис.
Бытовым путем, в том числе, через посещение туалета, эти болезни не передаются. Часть очень распространенных инфекций, как вирус папилломы или герпеса, могут передаваться близким через кожный контакт. Большая часть людей в течение жизни заражаются вирусами папилломы, а также герпеса.
- Какие группы больше всего подвержены риску получения венерического заболевания?
- Чаще всего венерические заболевания распространяются среди молодежи. Это ожидаемо, поскольку они больше ищут партнеров, пробуют и рискуют.
Вызывает озабоченность большая заражаемость ВИЧ и то, что ВИЧ все больше передается половым путем. Сейчас в Эстонии больше всего ВИЧ распространяется среди людей старше 35 лет, и это указывает на то, что в этой группе распространено рискованное поведение, то есть не используются презервативы.
Предполагается, что половина заражений ВИЧ произошла через кровь, прежде всего, из-за передачи шприцев, и половина – через сексуальный контакт.
- Где и как можно провериться? Есть ли быстрые тесты?
- Каждый человек может провериться на наличие венерических заболеваний, если для этого есть хотя бы малейшее основание. Молодые люди могут провериться в молодежных консультационных центрах и клиниках сексуального здоровья. По разным оценками, 60 процентов зарегистрированных случаев заражения хламидиозом и гонореей у людей моложе 25 лет были диагностированы именно в консультационных центрах.
Те, кто застрахован в Больничной кассе, могут бесплатно сделать тесты на приеме у дерматовенеролога или гинеколога.
В молодежные консультационные центры могут обращаться пациенты до 24 лет. Мужчины для анализа должны сдать мочу, женщины - мазок из влагалища или шейки матки. В случае наличия боязни осмотра поможет самотестирование: пациент сам берет у себя пробу ватной палочкой, которую выдает врач или акушер.
При проверке на гепатит «В» и сифилис нужно сделать анализ крови. Выявление каждого заболеваниям проходит по отдельному анализу.
Поскольку в последние годы мужчинам стало проще сдавать анализы, – достаточно представить мочу - молодые люди стали чаще использовать эту возможность. Можно принести мочу, собранную дома. Перед тем, как сдавать анализ в течение пяти-шести часов нельзя мочиться.
Сейчас эстонские ученые работают над созданием быстрых тестов, но пока их использовать нельзя.
- Есть ли венерические заболевания, которые не проявляют заметных признаков? В каких случаях нужно провериться на всякий случай?
- Венерические заболевания часто никак себя не проявляют. Это означает, что человек может не знать о том, что он заражен. Пройти тест обязательно нужно, если возникли какие-то проблемы в области гениталий: например, если увеличились выделения из влагалища или во время мочеиспускания начались боли, у женщин – внеплановые кровотечения.
Желательно проверяться перед вступлением в новые отношения или тогда, когда принимается решение отказаться от презерватива. Если же произошел незащищенный секс с новым партнером, разумно пройти тест – через три-четыре недели после контакта, когда прошел скрытый период. Даже в том случае, если никаких жалоб не возникло.
Заболевания
Самые распространенные венерические заболевания в прошлом году в Эстонии
На первом месте находится хламидиоз: 1275 случая.
- На втором – ВИЧ с 216 случаями.
- Значительно меньше выявлено случаев гонореи (96) и сифилиса (27).
- Нужно помнить, что это только зарегистрированные случаи, реальная заболеваемость выше.
Источник: Департамент здоровья.