Чаще всего ВИЧ сейчас выявляют у людей старше 35 лет

Врачи обеспокоены тем, что сейчас ВИЧ-инфекция больше всего распространяется среди людей старше 35 лет, что говорит о рискованном поведении представителей этой возрастной группы, то есть - нежелании пользоваться презервативами.

- Какие венерические заболевания больше всего распространены в Эстонии?

- Больше всего в Эстонии регистрируется хламидиоз. На втором месте – ВИЧ. За ними следуют гонорея и сифилис.

Я могу сказать, что показатели заболеваемости венерическими заболеваниями с начала 1990-х годов снизились и прежде всего, благодаря тому, что сексуальное поведение молодых людей стало более ответственным, а презервативы стали использовать намного чаще.

На фоне общего снижения заболеваемости венерическими заболеваниями, особняком стоит ВИЧ, активная стадия эпидемии которого началась в начале 2000-х с колющихся в вены наркоманов. Сейчас он больше передается половым путем. В этом году ВИЧ опять показал тенденцию роста.

- Насколько опасны венерические заболевания?

- Если инфекции спровоцированные бактериями, например, хламидиоз и гонорея, при раннем обнаружении они хорошо поддаются лечению антибиотиками, но в случае необнаружения могут привести к бесплодию, хроническим болям в животе, внематочным беременностям и другим проблемам. К сожалению, есть и такие болезни, которые нельзя вылечить, но влияние которых при помощи современных медикаментов можно снизить. Это болезни спровоцированные вирусами, как ВИЧ-инфекция и генитальный герпес.

Против вируса папилломы есть вакцины. Особенно радостной новостью является то, что в 2018 году девочек начнут вакцинировать от этого заболевания, что важно с точки зрения профилактики рака шейки матки.

- Как можно заразиться венерическим заболеванием? Можно ли подхватить инфекцию без сексуального контакта?

- Все передающиеся половым путем инфекции, то есть венерические заболевания, распространяются при половом контакте. Часть инфекций - таких, как ВИЧ, гепатит и сифилис, распространяются и через кровь. Во время беременности мать может передать ребенку ВИЧ или сифилис.

Бытовым путем, в том числе, через посещение туалета, эти болезни не передаются. Часть очень распространенных инфекций, как вирус папилломы или герпеса, могут передаваться близким через кожный контакт. Большая часть людей в течение жизни заражаются вирусами папилломы, а также герпеса.

- Какие группы больше всего подвержены риску получения венерического заболевания?

- Чаще всего венерические заболевания распространяются среди молодежи. Это ожидаемо, поскольку они больше ищут партнеров, пробуют и рискуют.

Вызывает озабоченность большая заражаемость ВИЧ и то, что ВИЧ все больше передается половым путем. Сейчас в Эстонии больше всего ВИЧ распространяется среди людей старше 35 лет, и это указывает на то, что в этой группе распространено рискованное поведение, то есть не используются презервативы.

Предполагается, что половина заражений ВИЧ произошла через кровь, прежде всего, из-за передачи шприцев, и половина – через сексуальный контакт.

- Где и как можно провериться? Есть ли быстрые тесты?

- Каждый человек может провериться на наличие венерических заболеваний, если для этого есть хотя бы малейшее основание. Молодые люди могут провериться в молодежных консультационных центрах и клиниках сексуального здоровья. По разным оценками, 60 процентов зарегистрированных случаев заражения хламидиозом и гонореей у людей моложе 25 лет были диагностированы именно в консультационных центрах.