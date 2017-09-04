На Чудском озере были задержаны нарушители границы
4 сентября 2017 г., 12:22
Сотрудники Департамента полиции и погранохраны (ДПП) в конце прошлой недели зафиксировали на Чудском озере незаконное пересечение границы и проинформировали об этом своих российских коллег, которые и задержали нарушителей.
Около 6 утра в воскресенье пограничники зафиксировали на Чудском озере незаконное пересечение временной контрольной линии на направлении из России в Эстонию и обратно, сообщил BNS пресс-секретарь Лыунаской префектуры.
Об инциденте проинформировали погранохрану Российской Федерации, которая задержала лиц, пересекших контрольную линию на лодке.