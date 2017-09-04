На Чудском озере были задержаны нарушители границы

Около 6 утра в воскресенье пограничники зафиксировали на Чудском озере незаконное пересечение временной контрольной линии на направлении из России в Эстонию и обратно, сообщил BNS пресс-секретарь Лыунаской префектуры.

Об инциденте проинформировали погранохрану Российской Федерации, которая задержала лиц, пересекших контрольную линию на лодке.