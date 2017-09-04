Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

На Чудском озере были задержаны нарушители границы

BNS
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Чудское озеро. | ФОТО: Aldo Luud / Õhtuleht

Сотрудники Департамента полиции и погранохраны (ДПП) в конце прошлой недели зафиксировали на Чудском озере незаконное пересечение границы и проинформировали об этом своих российских коллег, которые и задержали нарушителей.

Около 6 утра в воскресенье пограничники зафиксировали на Чудском озере незаконное пересечение временной контрольной линии на направлении из России в Эстонию и обратно, сообщил BNS пресс-секретарь Лыунаской префектуры.

Об инциденте проинформировали погранохрану Российской Федерации, которая задержала лиц, пересекших контрольную линию на лодке.

Наверх