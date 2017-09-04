Раймонд Кальюлайд: жилой дом – не место для обмена шприцев!

Большое количество наркозависимых – серьезная проблема для Пыхья-Таллинна. Она касается многих людей, в том числе и тех, кто наркотики видел лишь по телевизору. Кражи и другие правонарушения, использованные шприцы в парках и на детских площадках, социальные проблемы - мы все с этим сталкивались.

Государственная политика борьбы с наркоманией должна измениться. Уверен, что крутой поворот в этой области не только необходим, но и возможен. Было бы желание. Есть успешные примеры в Европе, на которых нам стоило бы поучиться.

Все хотят, чтобы преступность пошла на убыль, чтобы ни одному ребенку, едущему в общественном транспорте, не пришлось бы бояться взрослых, находящихся под воздействием наркотиков. К сожалению, большинство политиков предпочитает прятать голову в песок и выбирать более приятные темы для разговора.

Предыдущее правительство сочло очень важным, чтобы во время председательства Эстонии в ЕС на улицамх Таллинна появился невиданный аттракцион – самоходные автобусы. На это были потрачены большие деньги. 77 евро в час, как кто-то подсчитал. Поверьте, меньше всего Пыхья-Таллинн нуждался в этих движущихся со скоростью улитки пластмассовых игрушках, но в то же время о мобильных пунктах обмена шприцев мы можем пока только мечтать.

Людей, принимающих подобные решения, следовало бы в принудительном порядке отправить на экскурсию в окрестности магазина «Сирби» в Копли или к бывшему кинотеатру «Раху». Есть и другие места в Пыхья-Таллинне, где эти господа никогда не бывали. А зря.

Услуга обмена шприцев нужна, я об этом всегда говорил – и, бывало, огребал за это по полной. Легче всего быть популистом и кричать, что всех наркоманов нужно отправить на какой-нибудь остров. Ладно, давайте выбирать – Кихну, Рухну, Вормси?.. Это несерьезный разговор.

Центры обмена шприцев нужны, но не в многоквартирных домах. План Министерства социальных дел и Института развития здоровья открыть обменный пункт в жилом доме по адресу Ситси, 28 никуда не годится. С этим районная управа никогда не согласится – и мы сделаем все, чтобы помочь местным жителям отстоять свои права. На месте министра Осиновского я бы давно уволил некомпетентных чиновников, которые своими действиями наносят ущерб не только делу борьбы с наркоманией, но и репутации государства в глазах тысяч жителей Пыхья-Таллинна.

Если в жилом доме имеются торговые помещения, в них должны находиться продуктовые магазинчики и кондитерские. Категорически против пункта обмена в многоквартирном доме на Ситси выступает мэрия, управа района, административный совет Пыхья-Таллинна и многие другие люди и организации.

Что в этой ситуации делает государство, которое в данном случае олицетворяет министр Осиновский? Продавливает свое решение любой ценой – и платит деньги пиар-фирмам и юристам с целью очернить нас и добиться своего.

Если всю эту энергию и средства употребить по назначению, то есть в целях борьбы с наркоманией, количество наркозависимых давно сократилось бы на две трети. Уменьшилось бы и число совершаемых преступлений, освободились бы средства, которые можно потратить на заботу о малообеспеченных семьях с детьми и одиноких пенсионерах – словом, о тех, кто в этом больше всего нуждается.