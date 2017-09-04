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Галерея: Tallegg возводит забор вокруг скандальной инкубаторной станции

Rus.Postimees.ee
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После разразившегося в августе скандала, связанного с оказавшимися в мусорных контейнерах цыплятами, предприятие Tallegg приступило к строительству забора вокруг инкубаторной станции, пишет Majandus.

На вопрос Postimees о том, с какой целью предприятие решило возвести ограду, председатель правления материнского предприятия Tallegg HKScan Анне Мери сказала, что в связи с обнаруженными нарушениями на инкубаторной станции было решено провести некоторые изменения.

«Исторически инкубаторная станция располагается в не самом удачном месте, поскольку поблизости располагаются жилые дома, жители которых часто проходят мимо здания. Было решено привести ситуацию в соответствие со строгими требованиями, предъявляемыми к утилизации животных отходов. Также целью изменений является необходимость исключить попадания в контейнеры с животными отходами бытовых отходов», - отметила она.

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