Галерея: Tallegg возводит забор вокруг скандальной инкубаторной станции

На вопрос Postimees о том, с какой целью предприятие решило возвести ограду, председатель правления материнского предприятия Tallegg HKScan Анне Мери сказала, что в связи с обнаруженными нарушениями на инкубаторной станции было решено провести некоторые изменения.

«Исторически инкубаторная станция располагается в не самом удачном месте, поскольку поблизости располагаются жилые дома, жители которых часто проходят мимо здания. Было решено привести ситуацию в соответствие со строгими требованиями, предъявляемыми к утилизации животных отходов. Также целью изменений является необходимость исключить попадания в контейнеры с животными отходами бытовых отходов», - отметила она.