Фото: EKRE и Партия реформ подали свои списки в избирательную комиссию

Первой со своим списком кандидатов пришла делегация Партии реформ во главе с депутатом парламента и претендентом на пост мэра Таллинна Кристеном Михалом. Через полчаса у здания горуправы появилась группа от Эстонской консервативной народной партии (EKRE) со своим кандидатом в мэры Мартином Хельме. Следом за ними ожидались представители избирательного союза Сависаара.

Уже 143 избирательных союза

На выборы в органы местных самоуправлений по состоянию на сегодня по всей Эстонии зарегистрированы 143 избирательных союза.

«Это не окончательная цифра, поскольку если, например, в избирательном союзе не будет ни одного имени кандидата, то такой союз не зарегистрируют», - сказал руководитель избиркома Прийт Винкел.

Четыре года назад в местных выборах участвовали 292 избирательных союза. «Уменьшение количества союзов логично, поскольку из 215 самоуправлений осталось 79», - прокомментировал Винкел.

Регистрировать кандидатов можно до завтра, 5 сентября, до 18.00. После этого при необходимости можно в течение двух дней исправлять ошибки в уже поданных документах кандидатов.

Самое позднее в воскресенье, избирательные комиссии должны зарегистрировать отвечающих требованиям кандидатов, и путем жеребьевки выстроить по очереди партии, союзы и независимых кандидатов.

Списки избирателей Министерство внутренних дел составит к 15 сентября. Изменения данных о месте жительства, внесенные после этого, в учет приняты не будут. Имеющий право голоса человек должен выбирать среди кандидатов, представленных в избирательном округе по месту жительства.

Предварительное и электронное голосование начнется 5 октября, день выборов назначен на 15 октября.