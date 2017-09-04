Фигуранты дела Tartu Mill не признали себя виновными

Прежде всего, суд по просьбе Лыунаского окружного прокурора Кайре Хянилене постановил отдельно рассмотреть предъявленное Меэлису Юримяэ (52) обвинение другим составом суда в порядке согласительного производства, поскольку прокуратура достигоа с Юримяэ договоренности. Рассмотрение предъявленных остальным фигурантам обвинений продолжится в порядке общего делопроизводства.

Ни один из обвиняемых - Леонид Дулуб (38), Прийт Саар (52) и Tartu Mill AS - не признал себя виновным на прошедшем в понедельник заседании. Как сообщила BNS пресс-секретарь Тартуских судов Криста Тамм, заседания намечены на сентябрь, октябрь и ноябрь этого года, а прения - на январь.

Согласно обвинению, фирма AS Tartu Mill в период с января 2012 по сентябрь 2013 года указывала в декларациях НСО ложные данные. Прокуратура обвиняет лицо, бывшее в то время директором по закупкам, в организации предоставления ложных данных при содействии преступной организации из восьми человек. По данным следствия, члены группировки использовали более 30 теневых фирм, посредством которых фиксировали сделки, которые на самом деле не совершались.

На основании этих сфабрикованных сделок теневые фирмы направляли AS Tartu Mill счета, в соответствии с которыми обвиняемый переводил деньги находившимся под контролем группировки теневым фирмам. Таким образом скрывались сделки между AS Tartu Mill и реальными продавцами зерновых.

Согласно обвинению, переведенные по поддельным счетам деньги в форе наличных возвращались к членам группировки, в том числе директору по закупкам. Наличные деньги использовались для оплаты покупок зерновых и рапса у реальных продавцов, а также финансирования деятельности группировки.

Тартуский уездный суд еще в начале 2014 года в порядке согласительного производства признал шестерых членов группировки виновными. Суд счел их вину доказанной, сами обвиняемые также признали себя виновными.

Фирма Tartu Mill AS не считает обвинения обоснованными и готова защищать свои права в суде, заявил правовой консультант Tartu Mill Иво Раудъярв и добавил, что этот процесс нанес фирме финансовый ущерб и повредил ее репутации.

В случае обвинительного приговора фирма может быть приговорена к штрафу в размере до 16 млн евро.

Уголовное следствие провел следственный отдел Налогово-таможенного департамента под руководством Лыунаской окружной прокуратуры.