Фото: после вырубки зеленых насаждений на улице появился забытый всеми дом

Самоуправлением одной из южных частей Лондона было принято решение вырубить разросшиеся между двумя домами кусты. В результате обнаружился милый маленький домик, который десятилетиями был скрыт от чужих глаз. По словам Daily Mail, быстро нашелся и покупатель, который приобрел недвижимость за 550 000 фунтов стерлингов.

Фото: Scanpix/SWNS.com

К счастью, несущие конструкции дома находятся в хорошем состоянии, но некоторые окна отсутствуют и все оконные рамы необходимо заменить. Новый владелец дома, по профессии специалист по информационным технологиям, надеется вскоре начать ремонт.

Он рассказал, что был удивлен, насколько этот дом непохож на остальные и построен по совершенно другому проекту. По английским традициям, было бы лучше перестроить его фасад, чтобы сохранить стиль окружающих его зданий.

После удаления кустарника дом посетили почти сто человек. Было известно, что зарослях прячется дом, но какой он был, не знал никто.

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