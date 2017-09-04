Самые популярные объявления августа на портале недвижимости KV.EE

Когда на портале поводят итоги месяца, результаты обычно бывает легко предугадать. Но прошедший август, как оказалось, принес сюрпризы.
Самым популярным оказалось объявление, данное, как это ни странно, по поводу продажи обычной квартиры. Главной фишкой оказался не объект, а сопроводительный текст.
1. Трехкомнатная квартира на улице Марди в Таллинне
Фото: KV.EE
Текст больше напоминает эссе или фрагмент сентиментального романа, чем информацию о продаже. Знающие эстонский язык могут заглянуть СЮДА.
2. Особняк с бассейном на улице Козе в Таллинне
Фото: KV.EE
Второе место оказалось вполне предсказуемо: читатали портала любят изучать объявления о продаже дорогой недвижимости.
3. Очень белая квартира в Вырумаа
Фото: KV.EE
Одно из самых популярных объявлений касалось не люкс-квартиры в столице, а совершенно белого жилища в далеком Выру.
4. Сумасшедшая квартира в Виймси
Фото: KV.EE
Интерьер этой квартиры находится просто за пределами вкуса обычного жителя Эстонии. Отсюда и интерес.
5. Очень красивая квартира-образец
Фото: KV.EE
Это объявление привлекло читателей, видимо, потому, что интерьер дизайнерской квартиры в новом доме может служить образцом для создания своего собственного интерьера.