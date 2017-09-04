Самые популярные объявления августа на портале недвижимости KV.EE

Самым популярным оказалось объявление, данное, как это ни странно, по поводу продажи обычной квартиры. Главной фишкой оказался не объект, а сопроводительный текст.

1. Трехкомнатная квартира на улице Марди в Таллинне

Фото: KV.EE

Текст больше напоминает эссе или фрагмент сентиментального романа, чем информацию о продаже. Знающие эстонский язык могут заглянуть СЮДА.

2. Особняк с бассейном на улице Козе в Таллинне

Фото: KV.EE

Второе место оказалось вполне предсказуемо: читатали портала любят изучать объявления о продаже дорогой недвижимости.

3. Очень белая квартира в Вырумаа

Фото: KV.EE

Одно из самых популярных объявлений касалось не люкс-квартиры в столице, а совершенно белого жилища в далеком Выру.

4. Сумасшедшая квартира в Виймси

Фото: KV.EE

Интерьер этой квартиры находится просто за пределами вкуса обычного жителя Эстонии. Отсюда и интерес.

5. Очень красивая квартира-образец

Фото: KV.EE

Это объявление привлекло читателей, видимо, потому, что интерьер дизайнерской квартиры в новом доме может служить образцом для создания своего собственного интерьера.